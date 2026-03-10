Fenerbahçe'nin eski yıldızı Daniel Güiza 45 yaşında inanılmazı başardı

Endülüs Bölgesel Ligi ekiplerinden Jerez Industrial, kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Daniel Güiza ile sahaya çıktı. 45 yaşındaki İspanyol futbolcu, Jerez Industrial'in Xerez'i 3-1 yendiği maçta gol sevinci yaşadı ve yeni takımında bir ilki gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'DE 35 GOL

Güiza, Türkiye kariyerini 2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla sürdürmüştü. Sarı-lacivertli ekipte 98 maçta 35 gol atan tecrübeli forvet, ayrıca 19 asistle de takıma önemli katkı sağlamıştı. Jerez Industrial’de golle başlayan Güiza’nın performansı, futbolseverlerin ilgisini şimdiden çekti.