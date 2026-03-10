SPOR

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Daniel Güiza 45 yaşında inanılmazı başardı

45 yaşındaki Daniel Güiza, kış transfer döneminde katıldığı Endülüs Bölgesel Ligi ekibi Jerez Industrial’de ilk golünü attı. Tecrübeli forvet, Jerez Industrial’in Xerez’i 3-1 yendiği maçta sahne aldı. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Endülüs Bölgesel Ligi ekiplerinden Jerez Industrial, kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Daniel Güiza ile sahaya çıktı. 45 yaşındaki İspanyol futbolcu, Jerez Industrial'in Xerez'i 3-1 yendiği maçta gol sevinci yaşadı ve yeni takımında bir ilki gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'DE 35 GOL

Güiza, Türkiye kariyerini 2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla sürdürmüştü. Sarı-lacivertli ekipte 98 maçta 35 gol atan tecrübeli forvet, ayrıca 19 asistle de takıma önemli katkı sağlamıştı. Jerez Industrial’de golle başlayan Güiza’nın performansı, futbolseverlerin ilgisini şimdiden çekti.

