Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı iftarda bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, iftar davetinde sert açıklamalarda bulundu. Portekizli eğitmenlerin dürüstlüğünden şüpheli olduğunu belirten Adalı, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun istifa etmesi gerektiğini söyledi. Hakem Ozan Ergün’ü de eleştiren Adalı 'kariyerini bitirdi' ifadelerini kullandı.

Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil’in iftar davetinde gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adalı, özellikle MHK’de görev yapan Portekizli VAR eğitmenleriyle ilgili ciddi şüphelerini dile getirdi.

"ŞÜPHELERİM VAR"

Adalı, "MHK'de görev alan Portekizli VAR eğitmenleriyle ilgili büyük şüphelerim var. Portekiz'den de bu isimler için görüşmeler yaptım. Kendileriyle ilgili bir kişi bile düzgün bir şey söylemedi. O ekibin dürüst olduğuna inanmıyorum. Bir an önce görevi bırakmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı. Başkan, maç anındaki VAR koridoru ve odasındaki kamera kayıtlarının da kamuoyuna açıklanmasını istediğini belirtti.

İSTİFA ÇAĞRISI

Adalı, VAR ekibinin yetersizliğine dikkat çekerek, "Eğitmen diye getirdiğin insanlar da 1.5 sene burada birilerini eğiteceğim derken maalesef eğitemiyor ve ben dedim ki bu Portekizli ekipten rahatsızım" dedi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun istifa etmesi gerektiğini savunan Adalı, kurulun işleyişine hakim olunamadığını vurguladı.

"KARİYERİNİ BİTİRDİ"

Başkan, son olarak sahada yaşanan hakem hatalarına da değindi: "Ozan Ergün genç bir hakem, sahada her türlü hatayı yapabilirdi. Ama Osimhen'in pozisyonunda kart göstermemek için arkasını döndü ya. O an bitti işte... Ozan Ergün kariyerini bitirdi, yazık." Adalı, Beşiktaş’ı hedeflerine taşımak için çalışmalarını sürdüreceğini de sözlerine ekledi: "Benim bir Beşiktaş hayalim var. Onu hayata geçirmek için çalışıyorum ve bunu yapacağım."

Hakem Süper Lig Serdal Adalı son dakika beşiktaş galatasaray Osimhen
