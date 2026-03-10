SPOR

Galatasaray'a akılalmaz gelir! Eğer Liverpool'u elerse kasa dolup taşacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool’u ağırlamaya hazırlanırken sarı-kırmızılı kulüp Devler Ligi’nden önemli bir gelir elde etti. Juventus’u eleyerek kasasını dolduran Galatasaray, İngiliz ekibini de saf dışı bırakması halinde çeyrek final ödülü olarak 12.5 milyon Euro daha kazanacak.

Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna iddialı şekilde devam eden Galatasaray, son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Play-off etabında Juventus’u eleyerek büyük bir başarıya imza atan sarı-kırmızılı ekip, kritik mücadelede RAMS Park’ta taraftarının desteğini arkasına alacak. Saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

DEVLER LİGİ KASAYI DOLDURDU

Galatasaray a akılalmaz gelir! Eğer Liverpool u elerse kasa dolup taşacak 1

Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılan Galatasaray, turnuvadan şu ana kadar ciddi bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılılar katılım payı olarak 18.62 milyon Euro kazanırken, grup aşamasında aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlik sayesinde kasasına 7 milyon Euro daha koydu.

Lig etabını 20. sırada tamamlayan Galatasaray bu sıralamadan 5.08 milyon Euro gelir elde etti. Ayrıca yayın havuzundan ortalama 8.4 milyon Euro kazanan sarı-kırmızılı kulüp, UEFA katsayı priminden de 2.4 milyon Euro aldı. Play-off aşamasına kalmasıyla birlikte 1 milyon Euro daha kazanan Galatasaray, Juventus’u elemesinin ardından 11 milyon Euro’luk ek gelirin de sahibi oldu.

LIVERPOOL'U GEÇERSE...

Galatasaray a akılalmaz gelir! Eğer Liverpool u elerse kasa dolup taşacak 2

Okan Buruk’un öğrencileri, Liverpool karşısında turu geçmesi halinde ekonomik anlamda da büyük bir kazanç elde edecek. Sarı-kırmızılı ekip çeyrek finale yükselirse 12.5 milyon Euro’luk ödülü kasasına koyacak.

Şampiyonlar Ligi’nde ilerleyen turlarda dağıtılan ödüller ise şöyle:

Yarı final: 15 milyon Euro
Final: 18.5 milyon Euro
Şampiyonluk: 6.5 milyon Euro

