Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Ribas'a MLS'ten talip

Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan ve kariyerine Brezilya temsilcisi Flamengo'da devam eden Diego'nun MLS yolcusu olduğu iddia edildi. Flamengo ile Temmuz 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Diego'ya MLS'ten sürpriz bir talip çıktı.

MLS'te geride kalan sezonu kendi konferansının son sırasında tamamlayan Orlando City, Brezilyalı yıldız oyuncuya yüksek maaşlı bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Diego Brezilta'da geride kalan sezonda Flamengo formasıyla 33 resmi maça çıkarken 6 gole imza attı. (SPORX)

