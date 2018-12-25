SPOR

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Ribas'a MLS'ten talip

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.12.2018 07:43 | Son Güncelleme

MLS ekiplerinden Orlando City, Flamengo forması giyen Brezilyalı yıldız Diego'yu kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Ribas'a MLS'ten talip

Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan ve kariyerine Brezilya temsilcisi Flamengo'da devam eden Diego'nun MLS yolcusu olduğu iddia edildi. Flamengo ile Temmuz 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Diego'ya MLS'ten sürpriz bir talip çıktı.

MLS'te geride kalan sezonu kendi konferansının son sırasında tamamlayan Orlando City, Brezilyalı yıldız oyuncuya yüksek maaşlı bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Diego Brezilta'da geride kalan sezonda Flamengo formasıyla 33 resmi maça çıkarken 6 gole imza attı. (SPORX)

PARTNER2018 yılında en çok onlar beğenildi2018 yılında en çok onlar beğenildi
F.Bahçelileri çıldırtan pozisyonF.Bahçelileri çıldırtan pozisyon
Ersun Yanal'dan transfer müjdesiErsun Yanal'dan transfer müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diego Ribas flamengo Fenerbahçe mls Spor Toto Süper Lig Orlando City

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ersun Yanal'ın ilk transferi Süper Lig'i sallayacak! Trabzon'dan Fenerbahçe'ye geliyor

Ersun Yanal'ın ilk transferi Süper Lig'i sallayacak! Trabzon'dan Fenerbahçe'ye geliyor

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Fenerbahçe yeni hocayı resmen açıkladı

Fenerbahçe yeni hocayı resmen açıkladı

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Ribas'a MLS'ten talip

Diego Ribas'a sürpriz talip

Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon

F.Bahçelileri çıldırtan pozisyon

Ersun Yanal: Hedeflediğimiz oyuncuları alacağız

Ersun Yanal'dan transfer müjdesi

Burak Yılmaz için şok sözler! ''Utanmaz adam''

Burak Yılmaz için şok sözler

8 farklı menajer Balotelli için Fenerbahçe'ye teklif yaptı

''Balotelli'yi Fenerbahçe'ye getirebiliriz!''

Ersun Yanal: Özlenen Fenerbahçe'yi göstermeye mecburuz

Yanal'dan oyuncularına mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.