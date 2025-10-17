Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic gollerine BAE'de devam ediyor! Sırp oyuncu şık bir aşırtma ile takımına galibiyeti getirdi

Fenerbahçe taraftarın eski sevgilisi Dusan Tadic gollerine BAE Pro Ligi’nde devam ediyor. Sırp yıldız Al-Bataeh deplasmanında attığı golle takımının maçı 3-1 kazanmasına katkı sağladı.

ŞIK BİR AŞIRTMA!

Al-Bataeh deplasmanında maçta dakikalar 14’ü gösterirken takımının 2-0 öne geçmesini sağlayan Dusan Tadic şık bir gole imza attı.

Al-Wahda’da savunmadan uzun bir top rakip savunma arkasına doğru geldi. Al-Bataeh’de savunma oyuncusu topa yetişemeyince Tadic kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topla buluştu.

Topun dibine güzel giren Tadic kalecinin üzerinden aşırtmayı başardı ve takımının farkı açmasını sağladı.

FORMA GRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Körfez’de şu ana kadar 9 maçın tamamında ilk 11 olarak forma giyen Tadic, bu maçlarda 1 gol atıp 4 de asist yaptı. Ligde 5 maç sonunda 11 puanı bulunan Al-Wahda, 13 puanlı AL-Ain’in ardından 2.sırada kendisine yer buldu.