SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic gollerine BAE'de devam ediyor! Sırp oyuncu şık bir aşırtma ile takımına galibiyeti getirdi

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon sonunda yollarını ayırdığı Sırp yıldız oyuncu Dusan Tadic, BAE Pro Lig ekiplerinden Al-Wahda formasıyla şık bir gole imza attı. Bu gol sarı lacivertli taraftarlar tarafından sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic gollerine BAE'de devam ediyor! Sırp oyuncu şık bir aşırtma ile takımına galibiyeti getirdi
Burak Kavuncu

Fenerbahçe taraftarın eski sevgilisi Dusan Tadic gollerine BAE Pro Ligi’nde devam ediyor. Sırp yıldız Al-Bataeh deplasmanında attığı golle takımının maçı 3-1 kazanmasına katkı sağladı.

ŞIK BİR AŞIRTMA!

Fenerbahçe nin eski yıldızı Dusan Tadic gollerine BAE de devam ediyor! Sırp oyuncu şık bir aşırtma ile takımına galibiyeti getirdi 1

Al-Bataeh deplasmanında maçta dakikalar 14’ü gösterirken takımının 2-0 öne geçmesini sağlayan Dusan Tadic şık bir gole imza attı.

Fenerbahçe nin eski yıldızı Dusan Tadic gollerine BAE de devam ediyor! Sırp oyuncu şık bir aşırtma ile takımına galibiyeti getirdi 2

Al-Wahda’da savunmadan uzun bir top rakip savunma arkasına doğru geldi. Al-Bataeh’de savunma oyuncusu topa yetişemeyince Tadic kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topla buluştu.

Fenerbahçe nin eski yıldızı Dusan Tadic gollerine BAE de devam ediyor! Sırp oyuncu şık bir aşırtma ile takımına galibiyeti getirdi 3

Topun dibine güzel giren Tadic kalecinin üzerinden aşırtmayı başardı ve takımının farkı açmasını sağladı.

FORMA GRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe nin eski yıldızı Dusan Tadic gollerine BAE de devam ediyor! Sırp oyuncu şık bir aşırtma ile takımına galibiyeti getirdi 4

Körfez’de şu ana kadar 9 maçın tamamında ilk 11 olarak forma giyen Tadic, bu maçlarda 1 gol atıp 4 de asist yaptı. Ligde 5 maç sonunda 11 puanı bulunan Al-Wahda, 13 puanlı AL-Ain’in ardından 2.sırada kendisine yer buldu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
F.Bahçe'de diyetisyen olayına flaş yorum! ''Tesislerde rakı-mangal...''F.Bahçe'de diyetisyen olayına flaş yorum! ''Tesislerde rakı-mangal...''
Sıralama değişti! İşte milli takımın yeni yeriSıralama değişti! İşte milli takımın yeni yeri
Anahtar Kelimeler:
bae dusan tadic fenerbahçe gol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Başka erkekle görüntüleri çıldırttı! "Her tarafı" açık diyerek isyan etti

Başka erkekle görüntüleri çıldırttı! "Her tarafı" açık diyerek isyan etti

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.