Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-jae dünya devine transfer oldu!

Fenerbahçe'de kısa süre içinde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Kim Min-jae'nin yeni adresi belli oldu. Sarı-lacivertlilerden Napoli'ye transfer olan yıldız oyuncunun İtalya kariyeri de kısa sürdü.
Napoli ile bu yıl lig şampiyonluğu yaşayan ve şampiyonlukta takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Kim Min-jae, dünya devi Bayern Münih'in radarına girmişti. Güney Koreli oyuncu ile görüşen Bayern yetkilileri transferi bitirdi.
Bayern, Kim Min-jae ile anlaşmaya vardı. Almanlar 50 milyon euro olan serbest kalma bedelini ödediğinde transfer tamamlanacak.
Kim Min-Jae, 3 Temmuz Pazartesi günü terhis olacak ve imzayı atacak.