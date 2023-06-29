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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-jae dünya devine transfer oldu!

29.06.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Kim Min-jae'nin yeni adresi belli oldu. Napoli'de gösterdiği performansın ardından Bayern Münih'in teklifini kabul eden Güney Koreli oyuncu, Alman deviyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'de kısa süre içinde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Kim Min-jae'nin yeni adresi belli oldu. Sarı-lacivertlilerden Napoli'ye transfer olan yıldız oyuncunun İtalya kariyeri de kısa sürdü.

BAYERN MÜNİH TRANSFERİ BİTİRDİ

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Napoli ile bu yıl lig şampiyonluğu yaşayan ve şampiyonlukta takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Kim Min-jae, dünya devi Bayern Münih'in radarına girmişti. Güney Koreli oyuncu ile görüşen Bayern yetkilileri transferi bitirdi.

ASKERDEN DÖNDÜKTEN SONRA İMZAYI ATACAK

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Bayern, Kim Min-jae ile anlaşmaya vardı. Almanlar 50 milyon euro olan serbest kalma bedelini ödediğinde transfer tamamlanacak.

Kim Min-Jae, 3 Temmuz Pazartesi günü terhis olacak ve imzayı atacak.


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