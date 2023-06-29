Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-jae dünya devine transfer oldu!

Fenerbahçe'de kısa süre içinde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Kim Min-jae'nin yeni adresi belli oldu. Sarı-lacivertlilerden Napoli'ye transfer olan yıldız oyuncunun İtalya kariyeri de kısa sürdü.

BAYERN MÜNİH TRANSFERİ BİTİRDİ

Napoli ile bu yıl lig şampiyonluğu yaşayan ve şampiyonlukta takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Kim Min-jae, dünya devi Bayern Münih'in radarına girmişti. Güney Koreli oyuncu ile görüşen Bayern yetkilileri transferi bitirdi.

ASKERDEN DÖNDÜKTEN SONRA İMZAYI ATACAK

Bayern, Kim Min-jae ile anlaşmaya vardı. Almanlar 50 milyon euro olan serbest kalma bedelini ödediğinde transfer tamamlanacak.

Kim Min-Jae, 3 Temmuz Pazartesi günü terhis olacak ve imzayı atacak.



