Fenerbahçe'nin eski yıldızı Salih Uçan Galatasaray yolunda!

Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.Aralık ayında seçime gitmeye hazırlanan sarı-kırmızılı takımda bir yandan transfer çalışmaları hızlandı.Ara transfer döneminde durumu tersine çevirmek isteyen Aslan, birçok bölgeye yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Cimbom, Alanyaspor'da son iki sezondur ortaya koyduğu performans ile dikkat çeken Fenerbahçe'nin eski orta sahası Salih Uçan'ın peşinde.Daha önce "Galatasaray'dan teklif aldım" diyen 26 yaşındaki futbolcu için Fatih Terim'in 'İşi bitirin' talimatı verdiği belirtildi.Sarı-kırmızılıların sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcunun transferini uygun bir bonservis bedeliyle bitirmeyi planladığı öğrenildi.
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