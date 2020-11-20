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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Salih Uçan Galatasaray yolunda!

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.11.2020 16:46 | Son Güncelleme

Ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan ve birçok bölgeye yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Aslan, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Salih Uçan'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Salih Uçan Galatasaray yolunda!

Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.Aralık ayında seçime gitmeye hazırlanan sarı-kırmızılı takımda bir yandan transfer çalışmaları hızlandı.Ara transfer döneminde durumu tersine çevirmek isteyen Aslan, birçok bölgeye yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

CİMBOM SALİH UÇAN'IN PEŞİNDE!

Cimbom, Alanyaspor'da son iki sezondur ortaya koyduğu performans ile dikkat çeken Fenerbahçe'nin eski orta sahası Salih Uçan'ın peşinde.Daha önce "Galatasaray'dan teklif aldım" diyen 26 yaşındaki futbolcu için Fatih Terim'in 'İşi bitirin' talimatı verdiği belirtildi.Sarı-kırmızılıların sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcunun transferini uygun bir bonservis bedeliyle bitirmeyi planladığı öğrenildi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
FB de Salih Uçan'a tanınan tolerans ve fırsat hiç bir futbolcuya tanınmamıştı.
işini bitirin demiş fatih terim ????
ne yapacaksınız bu adamı?? bu adam kadar eline fırsat geçen ve harcayan başka bir oyuncu var mı
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