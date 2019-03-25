Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vasilije Radovic hayatını kaybetti

Zeljeznicar Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 80 yaşındaki Radovic'in bu sabah Saraybosna'da vefat ettiği belirtildi.

Karadağ'ın Cetinje şehrinde 1938'de dünyaya gelen Radovic, 1966-67 sezonunda Abdullah Gegiç'in teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'nin kalesini korudu. Karadağlı futbolcu, sarı-lacivertli ekip dışında profesyonel futbol kariyerinin tamamını Zeljeznicar'da geçirdi. Zeljeznicar formasını 307 resmi maçta giyen Radovic, sakatlığı nedeniyle 1971'de kariyerini sonlandırdı.

Eski Yugoslavya'nın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Radovic, önemli isimlerle rekabet etmesine rağmen 3 kez de milli formayı giydi. Radovic'in cenaze töreni Cetinje'de yapılacak.

