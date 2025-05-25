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Fenerbahçe’nin Euroleague şampiyonluğu sonra taraftar sokağa döküldü!

THY Euroleague finalinde Monaco'yu mağlup ederek şampiyonluk kupasını ikinci kez müzesine götüren Fenerbahçe taraftarı kazanılan bu şampiyonluğu sokaklarda kutladı.

Fenerbahçe’nin Euroleague şampiyonluğu sonra taraftar sokağa döküldü!
Berker İşleyen

Euroleague finalinde Fenerbahçe’nin Monaco’yu 81-70 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından taraftarlar sokakları bayram yerine çevirdi.

TARAFTARLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

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Fenerbahçe, Euroleague finalinde Abu Dabi’de rakibi Monaco’yu 81-70 mağlup ederek 2. kez Euroleague şampiyon kupasını kazandı. Bu büyük zaferin ardından sarı-lacivertlilerin kalesi olarak bilinen Bağdat Caddesi başta olmak üzere tüm Türkiye'de sokaklara çıkan taraftarlar ellerinde bayraklarla büyük coşku yaşarken, araç konvoyuyla da renkli görüntüler sergiledi.

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fenerbahçe
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