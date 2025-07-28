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Fenerbahçe'nin Feyenoord maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Fenerbahçe'nin Feyenoord maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında İsveçli Glenn Nyberg, rövanşta ise Rumen Istvan Kovacs görev yapacak.

Fenerbahçe'nin Feyenoord maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord ile oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'nın açıklamasına göre 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda De Kuip Stadı'nda oynanacak ilk maçı, İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg'in yardımcılıklarını İsveç Futbol Federasyonundan Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Oscar Johnson olacak. Müsabakada VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da ise Juan Martinez Munuera görev yapacak.

RÖVANŞ HAKEMLERİ DE AÇIKLANDI

Fenerbahçe nin Feyenoord maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! 1

Rövanş maçını Istvan Kovacs yönetecek

Fenerbahçe'nin Feyenoord ile yapacağı rövanş karşılaşmasında Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 12 Ağustos Salı günü oynanacak mücadelede Kovacs'ın yardımcılıklarını Romanya Futbol Federasyonundan Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak.

Maçın dördüncü hakemi Marcel Birsan olacak.

Karşılaşmada VAR'da Daniele Chiffi, AVAR'da ise Luca Pairetto, görev alacak.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Feyenoord fenerbahçe
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