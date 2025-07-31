Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe'nin play-off turuna çıkması durumundaki olası rakipleri belli oldu.
Sarı-lacivertliler, Hollanda ekibini elemesi durumunda Benfica - Nice eşleşmesinin galibi veya Club Brugge - Salzburg eşleşmesinin galibiyle play-off turunda karşı karşıya gelecek.
Eşleşmenin ilk ayağında Fenerbahçe, 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Feyenoord'un konuğu olacak. Rövanş maçı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da Fenerbahçe ev sahipliğinde oynanacak.
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