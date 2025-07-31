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Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon 3. eleme turundan katılan temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler'in rakibini elemesi durumunda play-off aşamasında karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!
Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe'nin play-off turuna çıkması durumundaki olası rakipleri belli oldu.

İŞTE OLASI RAKİPLER

Fenerbahçe nin Feyenoord u elemesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu! 1

Sarı-lacivertliler, Hollanda ekibini elemesi durumunda Benfica - Nice eşleşmesinin galibi veya Club Brugge - Salzburg eşleşmesinin galibiyle play-off turunda karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe nin Feyenoord u elemesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu! 2

Eşleşmenin ilk ayağında Fenerbahçe, 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Feyenoord'un konuğu olacak. Rövanş maçı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da Fenerbahçe ev sahipliğinde oynanacak.

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