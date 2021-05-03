Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi Galatasaray oldu

Herbalife Nutrion Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 5'inci maçında Nesibe Aydın'ı 70-58 mağlup eden Galatasaray, seriyi 3-2 kazanarak finalde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta Galatasaray adına Anete Steinberga 23 sayı ile oynarken konuk ekipte Ruth Cecilia Hebard 17 sayı üretti.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Orkun Yurttaş, Seyhan Topaloğlu
GALATASARAY: Pelin Derya Bilgiç 13, Epifaniye Prints 13, Steinberga 23, Sude Yılmaz, Holingsvorth 10, Asena Yalçın 2, Meltem Yıldızhan 3, Russell 6, Hruscakova
NESİBE AYDIN: Büşra Akgün 3, Merve Uygül 2, Snytsina 15, Hebard 17, Peddy 9, Hülya Çoklar 4, Simon 8, Melike Tuğba Oral
1'İNCİ PERİYOT: 20-12
İLK YARI: 32-23
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-39
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