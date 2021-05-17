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Fenerbahçe'nin forveti Cisse, Beşiktaş'a mı transfer olacak?

17.05.2021 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek tarihindeki 16. şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılarda dikkat çeken isim ise Fenerbahçeli yıldız oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin forveti Cisse, Beşiktaş'a mı transfer olacak?

Spor Toto Süper Lig'de 42. ve final haftasında tarihte görülmemiş müthiş bir çekişme yaşandı. Son haftaya Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk şansıyla girdi.Son haftaya lider giren Beşiktaş deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek 84 puanla artı averajla 16. şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlı takım yarın Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırmak için Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

HEDEF ROSIER VE GHEZZAL'I KADRODA TUTMAK

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Beşiktaş yönetimi şampiyonlukta başrolü oynayan iki yıldız kiralık sözleşmesi biten Valentine Rosier ve Rachid Ghezzal'la yeniden anlaşmak için kulüpleriyle görüşmelere başladı.Siyah-beyazlı kulüp dış transfer için de harekat başlattı. Kartal Süper Lig'de bu sezon performanslarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken iki yıldızla büyük oranda anlaşma sağladı. Öte yandan siyah-beyazlı takım, Fenerbahçeli yıldızı gündemine aldı.

CISSE BOMBASI

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Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Papiss Cisse'yi gündemine aldı. Asist Analiz'in haberine göre siyah-beyazlı takım yıldız isimle görüşmeye başladı.

5 YILLIK İMZA

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Beşiktaş, 16 yaşındaki Makedon genç yıldız Besar Gudjufi ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Genç kanat oyuncusu bu sezon Makedonya 1. Ligi'nde Belasica formasıyla 12 maça çıkıp 2 gol, 3 asist kaydetti.


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Formayı giydi! Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptıFormayı giydi! Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı
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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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