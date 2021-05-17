Fenerbahçe'nin forveti Cisse, Beşiktaş'a mı transfer olacak?

Spor Toto Süper Lig'de 42. ve final haftasında tarihte görülmemiş müthiş bir çekişme yaşandı. Son haftaya Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk şansıyla girdi.Son haftaya lider giren Beşiktaş deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek 84 puanla artı averajla 16. şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlı takım yarın Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırmak için Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

HEDEF ROSIER VE GHEZZAL'I KADRODA TUTMAK

Beşiktaş yönetimi şampiyonlukta başrolü oynayan iki yıldız kiralık sözleşmesi biten Valentine Rosier ve Rachid Ghezzal'la yeniden anlaşmak için kulüpleriyle görüşmelere başladı.Siyah-beyazlı kulüp dış transfer için de harekat başlattı. Kartal Süper Lig'de bu sezon performanslarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken iki yıldızla büyük oranda anlaşma sağladı. Öte yandan siyah-beyazlı takım, Fenerbahçeli yıldızı gündemine aldı.

CISSE BOMBASI

Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Papiss Cisse'yi gündemine aldı. Asist Analiz'in haberine göre siyah-beyazlı takım yıldız isimle görüşmeye başladı.

5 YILLIK İMZA

Beşiktaş, 16 yaşındaki Makedon genç yıldız Besar Gudjufi ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Genç kanat oyuncusu bu sezon Makedonya 1. Ligi'nde Belasica formasıyla 12 maça çıkıp 2 gol, 3 asist kaydetti.



