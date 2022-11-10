Fenerbahçe'nin futbolcusu Lincoln Henrique'nin eşinden 10 Kasım paylaşımı: ''Bir şeyler oluyor sandım''

Fenerbahçe'nin futbolcusu Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Muller, 10 Kasım nedeniyle bir paylaşımı yaptı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ülkenin her yerinde arabalarından inen halk saygı duruşunda bulundu. O anları ilk kez yaşayan Adriana Muller bir hayli şaşırdığını dile getirdi.

"BİR ŞEYLER OLUYOR SANDIM, ENDİŞELENDİM"

"Bu sabah dışarıdaydım. Bir anda trafik durdu ve insanlar arabasından inmeye başladı. Bir şeyler oluyor sandım, endişelendim ve çevredeki birine ne olduğunu sordum. Aldığım cevabın ardından bu ülkeyi ve insanlarını bir kez daha sevdim. Hemen saygı duruşuna katıldım. Bundan sonra her yıl 09.05'te bunu tekrarlayacağım. Türkiye'nin ve dünya tarihinin önemli lideri Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyorum."



