SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ognjen Mimovic’e talipler arttı! Mourinho'nun üstünü çizdiği isim için Antalyaspor ve Hoffenheim teklif yaptı...

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor transferde gözünü Fenerbahçe’nin sağ beki Ognjen Mimovic’e çevirdi. Teknik direktör Emre Belezoğlu’nun transferde rakibi Alman ekibi Hoffenheim.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ognjen Mimovic’e talipler arttı! Mourinho'nun üstünü çizdiği isim için Antalyaspor ve Hoffenheim teklif yaptı...
Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun bir türlü gözüne giremeyen Sırp futbolcu Ognjen Mimovic’e talipler çıkıyor. Süper Lig’den Antalyaspor’un kiralamak için resmi teklif yaptığı oyuncu için yurt dışından da talipler geliyor.

ALMAN EKİBİ DEVREDE!

Fenerbahçe nin genç oyuncusu Ognjen Mimovic’e talipler arttı! Mourinho nun üstünü çizdiği isim için Antalyaspor ve Hoffenheim teklif yaptı... 1

Almanya’nın köklü takımlarından Hoffenheim genç oyuncu için sarı lacivertli kulübe resmi teklifini iletti. Fenerbahçe her iki teklifi de kabul ederken, son söz oyuncuya bırakıldı.

ROLLER FARKLI! MIMOVIC KARAR AŞAMASINDA

Fenerbahçe nin genç oyuncusu Ognjen Mimovic’e talipler arttı! Mourinho nun üstünü çizdiği isim için Antalyaspor ve Hoffenheim teklif yaptı... 2

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Ognjen Mimovic için Antalyaspor’dan gelen teklif as kadroda oynaması üzerineyken, Alman ekibi oyuncuyu rotasyon için almak istiyor. Sırp futbolcu son kararını verdikten sonra transfer resmen açıklanacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da iki nikah tazeleme...Galatasaray'da iki nikah tazeleme...
Kevin N'Koudou Süper Lig'e dönüyor! İşte takımıKevin N'Koudou Süper Lig'e dönüyor! İşte takımı
Anahtar Kelimeler:
transfer Antalyaspor TSG 1899 Hoffenheim fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Rüşvet' iddiasına yanıt verdi, "270 bin dolar değildi" dedi

'Rüşvet' iddiasına yanıt verdi, "270 bin dolar değildi" dedi

ÖTV düzenlemesinin ardından zam da var indirim de!

ÖTV düzenlemesinin ardından zam da var indirim de!

G.Saray ve F.Bahçe istedi! İngiltere kaptı...

G.Saray ve F.Bahçe istedi! İngiltere kaptı...

Usain Bolt'un rekorunu kıran Japon! Daha 16 yaşında...

Usain Bolt'un rekorunu kıran Japon! Daha 16 yaşında...

Mourinho üstünü çizmişti! Gidiyor...

Mourinho üstünü çizmişti! Gidiyor...

Fenerbahçe'den Sacha Boey sürprizi! Bayern ikna edilirse iş imzaya kalacak...

Fenerbahçe'den Sacha Boey sürprizi! Bayern ikna edilirse iş imzaya kalacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.