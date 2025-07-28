Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ognjen Mimovic’e talipler arttı! Mourinho'nun üstünü çizdiği isim için Antalyaspor ve Hoffenheim teklif yaptı...

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun bir türlü gözüne giremeyen Sırp futbolcu Ognjen Mimovic’e talipler çıkıyor. Süper Lig’den Antalyaspor’un kiralamak için resmi teklif yaptığı oyuncu için yurt dışından da talipler geliyor.

ALMAN EKİBİ DEVREDE!

Almanya’nın köklü takımlarından Hoffenheim genç oyuncu için sarı lacivertli kulübe resmi teklifini iletti. Fenerbahçe her iki teklifi de kabul ederken, son söz oyuncuya bırakıldı.

ROLLER FARKLI! MIMOVIC KARAR AŞAMASINDA

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Ognjen Mimovic için Antalyaspor’dan gelen teklif as kadroda oynaması üzerineyken, Alman ekibi oyuncuyu rotasyon için almak istiyor. Sırp futbolcu son kararını verdikten sonra transfer resmen açıklanacak.