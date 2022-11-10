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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'den paylaşım! "Şimdi büyük hayaller kurma vakti"

10.11.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, A Milli Takım'dan ilk kez davet almasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Genç oyuncu açıklamasında "Bu mutluluğu tarif edemem" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'den paylaşım! "Şimdi büyük hayaller kurma vakti"
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'deki performansıyla devleri peşine takan Arda Güler, gösterdiği müthiş oyunuyla A Milli Takım formasını da kaptı. Milli Takımdan ilk kez davet alan genç yıldız bu haberi almasının ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

17 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hayatımdaki en önemli günlerden birisi. Başta ailem olmak üzere; bana inanan, beni destekleyen, üzerimde emeği olan herkesi gururlandırmanın en büyük hayallerimden birisine ulaşmanın mutluluğunu tarif edemem. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi Ay yıldızlı forma altında daha büyük hayaller kurmanın vakti"

İŞTE ARDA GÜLER'İN PAYLAŞIMI


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Arda Güler fenerbahçe

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