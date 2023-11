Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Dzeko, Türkiye Ligi ile İtalya Ligi'ni kıyasladı

Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko, kulüp televizyonunda yayınlanan Günün Röportajı programına konuk oldu. Sezon değerlendirmesi yapan Bosna-Hersekli golcü, kişisel performansına, takım performansına ve milli ara sonrası yoğun maç takvimine değindi. Sezonun şu ana kadarki bölümüyle ilgili genel bir değerlendirme yaparak sözlerine başlayan Dzeko, “Bizler için sezon şimdilik iyi gidiyor. Ligde ve Konferans Ligi’nde birinciyiz. Tabii ki bunlar istediğimiz şeyler. Olmak istediğimiz yer burası. Sezon başında çok fazla maç kazandık. Son maçlarda 2 mağlubiyet, 1 beraberliğimiz var. Dünyada hiçbir takım her maçını kazanamaz. Böyle maçlar da olacaktır. Önemli olan bu tarz mağlubiyetler sonrası neleri yanlış yaptığınızı, neleri daha iyi yapabileceğinizi görmektir. Bunları görmelisiniz ki bir sonraki maç farklı olsun, galibiyet olsun. Negatifi pozitife çevirebilin” diye konuştu.

“BELKİ DE ŞU ANA KADAR OYNADIĞIMIZ AYLAR İÇERİSİNDEKİ EN ÖNEMLİ AY OLACAK”

16 maçta 12 gol, 5 asist kaydeden kaptan Dzeko kendi performansıyla ilgili, “Bireysel performans takımın performansına bağlıdır. Takım iyiyken bireysel performansların da artması normaldir. Takım kazandığı zaman genellikle gol atan oyuncular konuşulur. Ama bizim takımımızda aynı önemde çok fazla oyuncu var. Taraftarlar zaman zaman bunları göremeyebilirler ama bizler saha içerisinde görüyoruz. Bizim takımımızdaki her oyuncu çok önemli. Sezon bizim için şimdilik iyi gidiyor ama önümüzde daha çok uzun bir yol var. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Henüz hiçbir şey başarmadık diyebiliriz ama iyi gidiyoruz. Önümüzde savaşacağımız ve daha iyi olmamız gereken daha çok maç var. Milli ara bittikten sonra yeni bir aya gireceğiz ve belki de şu ana kadar oynadığımız aylar içerisindeki en önemli ay olacak çünkü önemli maçlarımız olacak Süper Kupa da dahil olmak üzere. Umarım bu milli arada burada kalan oyuncular en iyi şekilde dinlenmiştir ve umarım milli takımlarına giden oyuncular çok fazla yorulmadan dönerler çünkü herkese ihtiyacımız var. Umarım herkes döndükten sonra en iyi şekilde yolumuza devam ederiz” ifadelerini kullandı.

“BİZİM İÇİN BU, OYUNUN BİR PARÇASI VE OYNAYACAĞIMIZ HER MAÇ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Milli ara sonrası yoğun maç takvime değinen Dzeko, “Yoğun takvim işimizin bir parçası, büyük takımların bir parçası. Büyük takımlar her maçı kazanmak için oynarlar ve Avrupa’da da mücadele ederler. Bu sebeple 3 veya 4 gün sonra bir maç daha oynamanız gerekir. Buna alışkın oyuncular için bunun normal olduğunu düşünüyorum. Bizim için bu, oyunun bir parçası ve oynayacağımız her maç bizim için önemli. Şimdi Konferans Ligi’nde grup aşamasının sonuna geldik. Önümüzde 2 maç var ve grubu birinci sırada bitirmek bizim için çok önemli çünkü ilk sırada bitirdiğimiz zaman şubat ya da mart ayı geldiğinde bir tur atlamış, dolayısıyla 2 maç eksik oynamış oluyorsunuz. Az maç yapmak her zaman daha iyidir. Ligde de oynadığımız her maç çok önemli. Rakip fark etmeksiniz her maç 3 puan. Dolayısıyla oynayacağımız her maç çok önemli” şeklinde konuştu.

“İNSANLAR İÇERİYE BAZI NEGATİF DURUMLAR SOKMAYA ÇALIŞABİLİRLER AMA ÜSTESİNDEN GELMEYİ BİLMELİYİZ”

Takımdaki atmosferle ilgilide düşüncelerini paylaşan tecrübeli santrfor, “Şu anda takımımızda güzel bir atmosfer var. Takım kazandığı zaman insanların dışarıdan negatif şeyler yaratmaya çalışması normaldir. Bence bundan daha büyüğüz. Hepimiz aynı hedef için buradayız. Birbirimize karşılıklı saygı duyuyoruz. Belirtmiş olduğum gibi insanlar içeriye bazı negatif durumlar sokmaya çalışabilirler ama biz büyük bir takımsak bunun üstesinden gelmeyi bilmeliyiz, bunu dışarıya itebilmeliyiz. Bu tarz şeylere de hazırlıklı olmamız gerekiyor. Burası çok büyük ve geleneksel bir kulüp. Büyük oyuncularımız var. Evet, kadroda eksik oyuncularımız oldu ama onların yerini dolduracak, onlar olmadığında takıma yardım edecek çok fazla kaliteli oyuncumuz var. Takım içerisinde yeterli çözümümüz var. Uzun bir yol ama maç maç, adım adım bakıyoruz. Şu anda pozitif bir şekilde yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE LİGİ ŞU ANA KADAR GÖRDÜKLERİMİ DEĞERLENDİRİRSEM ÇOK İYİ BİR LİG”

Süper Lig’deki rekabetle ilgili de konuşan golcü futbolcu, “Oynadığım liglerin hepsiyle karşılaştırmam zor çünkü çok fazla farklı ligde oynadım. Genel olarak iyi bir lig diyebilirim burası için. Son oynadığım lig olan Serie A ile kıyaslamam gerekirse orada futbol biraz daha taktiksel. İtalyan takımlarının defanslarını geçmek biraz daha zor. Ama Türkiye Ligi de şu ana kadar gördüklerimi değerlendirirsem çok iyi bir lig. Burada her takım futbol oynamak istiyor. Geriden oyun kurmak istiyorlar. Bu, zaman zaman onlara bazı zorluklar çıkarabiliyor çünkü geriden oyun kurarken hata yaptıkları zaman gol yiyebiliyorlar. Pozitif olan şey şu ki, buradaki hocalar, takımlar bunu saha içerisinde uygulamaya ve futbol oynamaya çalışıyorlar. Hocaların da buna önem verdiğini görüyoruz. Zaman zaman boşluk da verebiliyor takımlar, o zaman maç sanki 5’e 5, 10’a 10 gibi oynanıyor ama bunlar futbolun bir parçası. Bizim için önemli olan oynadığımız her maçta maçları domine etmek ve asla çok fazla boşluk vermemek. Bizim için önemli olan bir diğer konu da, geriye düştüğümüz zaman ‘Maç bizim için bitti’ demememiz gerekiyor. Tabii ki futbolda amaç gol atmaktır ama bazen gol de yersiniz. Gol yediğiniz zaman pozitif kalmaya devam etmelisiniz ki maçı çevirebilesiniz” açıklamasında bulundu.

“HEDEFİMİZE ANCAK BİRLİK OLURSAK ULAŞABİLİRİZ”

Son olarak Fenerbahçe taraftarlarına seslenen Dzeko, “Takımdaki herkes inanıyor. Hem evimizde oynadığımız maçlarda hem dışarıda oynadığımız maçlarda görüyorum ki taraftarlarımız da bizlere inanıyorlar. Bu şekilde devam etmelerini istiyorum. Takımımız hazır. Her gün çok iyi çalışıyoruz. Sadece maçlarda değil, haftanın başından sonuna kadar çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Her maç yüzde 100’ümüzü vermek istiyoruz ki en önemlisinin de bu olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bizler de Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız. Hedefimize ancak birlik olursak ulaşabiliriz. Onların desteğine ihtiyacımız var. Hata yaptığımızda da iyi oynamadığımız zaman da onların desteğine ihtiyacımız var çünkü zor anlarda birlikte olmamız gerekiyor. Zor anlar olacaktır, hatalar olacaktır, negatif anlar olacaktır. Onların bizim yanımızda olması çok önemli” diyerek sözlerini tamamladı.