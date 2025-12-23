Kadıköy'de bol eksikli derbi iki hoca da kara kara düşünüyor! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadelede ilk düdük saat 20.30'da başlayacak.

Dev derbide Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.

Karşılaşma öncesi iki takımdaki eksikler dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

İZİNLİLER

Ederson

Jhon Duran

SAKATLAR

Semedo

Edson Alvarez

Archie Brown

Anderson Talisca

CEZALI

Fred

MİLLİ TAKIMA GİDENLER

Nene (Mali Milli takımı)

En-Nesyri (Fas Milli takımı)

KADRO DIŞI OLANLAR

Becao (Kadro dışı)

İrfan Can Kahveci (Kadro dışı)

Cenk Tosun (Kadro dışı)

BAHİS SORUŞTURMASI KAPSAMINDA OLAN

Mert Hakan Yandaş

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

SAKATLAR

Jota Silva

Mustafa Erhan Hekimoğlu

Cengiz Ünder

MİLLİ TAKIMA GİDENLER

Wilfried Ndidi (Nijerya Milli takımı)

El Bilal Toure (Mali Milli takımı)

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem

Beşiktaş: Ersin, Taylan Bulut, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Demir Ege, Cerny, Orkun, Rashica, Abraham

KADRODA SÜRPRİZ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, akademide forma giyen 2009 doğumlu Alaettin Ekici ve 2008 doğumlu Mustafa Serhan Kök'ü Beşiktaş maç kadrosuna almayı düşünüyor.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇ ÖNÜ BİLGİLER

FENERBAHÇE'DE 4 OYUNCU İLK KEZ BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak.

Kaleci Tarık Çetin'in yanı sıra genç isimler Yiğit Efe Demir, Haydar Karataş ve Bartuğ Elmaz, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ SON 6 MAÇTA YENİLMEDİ

Beşiktaş, oynadığı son 6 maçta mağlup olmadı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikten sonra oynadığı 6 karşılaşmada 3'er galibiyet ve beraberlik aldı.

Bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor'u yenen Beşiktaş, beraberliği ise Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında bozamadı.

Kupanın ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak siyah-beyazlılar, derbide bu ünvanını sürdürmenin peşinde.

FENERBAHÇE, 16 MAÇTIR YENİLMİYOR

Türkiye Kupası'nı daha önce 7 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, organizasyona grup aşamasında dahil oldu.

Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlayan sarı-lacivertliler, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 16 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.

BEŞİKTAŞ'TA 6 OYUNCUNUN DERBİ HEYECANI

Beşiktaş'ta 6 oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giyecek.

Siyah-beyazlılarda Tiago Djalo, David Jurasek ve Taylan Bulut'un yanı sıra altyapıdan yetişen Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ile Devrim Şahin, görev almaları durumunda ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.

FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ 363. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında yapacağı maçla 363. kez birbirlerine rakip olacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak iki takım, Türk futbol tarihinde bugüne kadar 362 kez karşı karşıya geldi.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 136, Beşiktaş 129 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 502 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 461 gol kaydetti.

TÜRKİYE KUPASI'NDA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki ekip arasında Türkiye Kupası'nda yaşanan eşleşmelerde Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor.

İki takım daha önce kupada 14 kez eşleşirken Beşiktaş 9, Fenerbahçe ise 5 kez turu geçen taraf oldu.

Türkiye Kupası'nda 14. eşleşmeyi oynayan Beşiktaş ile Fenerbahçe, daha önceki 14 eşleşmede üç kez final, beş kez yarı final, dört kez çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya geldi.

Bu eşleşmelerin 9'unda Beşiktaş, 5'inde Fenerbahçe turu geçti.

KUPADA 22 MAÇ OYNADILAR

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda şimdiye dek 22 maç yaptı.

Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, 2'si hükmen olmak üzere 5'ini Fenerbahçe kazandı, 6 maç ise berabere bitti.

Beşiktaş'ın 32 golüne Fenerbahçe, hükmen galibiyetler de dahil olmak üzere 26 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'A KARŞI KUPADA 2 MAÇI HÜKMEN KAZANDI

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan Türkiye Kupası maçlarından ikisi, sarı-lacivertli takımın hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

1982-1983 sezonunda iki takım çeyrek finalde eşleşti. 4 Mayıs 1983'te Fenerbahçe Stadı'nda yapılan ilk maç 1-1 bitti, ancak bu karşılaşmada siyah-beyazlı takımdan Mehmet Ekşi'nin, sarı kart cezalısı olmasına karşın oynatıldığı belirlenince, Türkiye Futbol Federasyonu bu maçın sonucunu 3-0 hükmen Fenerbahçe lehine tescil etti. Rövanş maçını 2-1 kazanan Beşiktaş, buna karşın elenmekten kurtulamadı.

İki ekip arasında 2017-2018 sezonundaki yarı final eşleşmesinde de benzer bir sonuç ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan ilk mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar, rövanşta Kadıköy'de karşı karşıya geldi. 19 Nisan 2018'de oynanan rövanş müsabakası saha olayları sebebiyle 57. dakikada yarıda kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, mücadelenin 3 Mayıs 2018 tarihinde 57. dakikadan itibaren oynanmasına karar verirken Beşiktaş, müsabakaya çıkmayacağını belirtti.

Siyah-beyazlıların maça çıkmaması sonucunda TFF, karşılaşmayı Fenerbahçe lehine 3-0 hükmen galip ilan etti.