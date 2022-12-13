Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi, Beşiktaş'a para kazandırdı!

FIFA, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncular için birtakım ödemelerde bulundu. Futbolcu başına günlük 10 bin dolar ödeme yapan FIFA'nın paylaştığı detaylar taraftarları şaşırttı.

BATSHUAYI İÇİN BEŞİKTAŞ'A ÖDEME YAPILDI

FIFA, kulüplere ödenen ücretlerin bir futbolcunun son 2 sezonda forma giydiği kulüplere bölüneceğini belirtti. Buna göre, Batsuhayi'den gelen para ikiye bölündü ve Fenerbahçe'nin yanında Beşiktaş'ta para kazandı.

635 BİN DOLAR KAZANDILAR

Beşiktaş, şu ana kadar toplam oyunculardan 635 bin dolar para kazandı. Kaptan Romain Saissli Fas ve Hırvatistan forması giyen Vida'nın takımları finale çıkarsa bu rakam daha da artacak.



