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Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi, Beşiktaş'a para kazandırdı!

13.12.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA'nın 2022 Katar Dünya Kupası kadrosunda yer alan futbolculara yaptığı ödemeler kulüpleri ciddi anlamda rahatlattı. Ülkemizden Beşiktaş bu konuda en fazla gelir elde eden kulüplerin başında yer aldı. Fenerbahçe'de forma giyen Batshuayi'nin Belçika adına forma giymesinden bile para kazanan siyah-beyazlılar taraftarları şaşırttı.

Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi, Beşiktaş'a para kazandırdı!
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
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FIFA, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncular için birtakım ödemelerde bulundu. Futbolcu başına günlük 10 bin dolar ödeme yapan FIFA'nın paylaştığı detaylar taraftarları şaşırttı.

BATSHUAYI İÇİN BEŞİKTAŞ'A ÖDEME YAPILDI

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FIFA, kulüplere ödenen ücretlerin bir futbolcunun son 2 sezonda forma giydiği kulüplere bölüneceğini belirtti. Buna göre, Batsuhayi'den gelen para ikiye bölündü ve Fenerbahçe'nin yanında Beşiktaş'ta para kazandı.

635 BİN DOLAR KAZANDILAR

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Beşiktaş, şu ana kadar toplam oyunculardan 635 bin dolar para kazandı. Kaptan Romain Saissli Fas ve Hırvatistan forması giyen Vida'nın takımları finale çıkarsa bu rakam daha da artacak.


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