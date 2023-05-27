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Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi'den şampiyonluk ve Galatasaray sözleri!

27.05.2023 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Belçikalı oyuncusu Michy Batshuayi Fenerbahçe TV'de yayımlanan "Günün Röportajı" programına açıklamalarda bulundu. Takımdaki pozitif havaya değinip, bireysel performansı ve hedefleriyle ilgili konuşan Batshuayi, şampiyonluğa inandığını kaydetti.

Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi'den şampiyonluk ve Galatasaray sözleri!
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Belçikalı oyuncusu Michy Batshuayi, Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu için inançlarını kaybetmediklerini söyledi. "Umarım bu yıl birden fazla kupayı kazanır ve taraftarlarımızla beraber kutlarız." ifadelerini kullanan başarılı forvet, şöyle devam etti:

"Takımla ilgili iyi duygular taşıyorum. Özellikle son oynadığımız maçta iyi bir Fenerbahçe izlettik. Fenerbahçe'nin güçlü yanlarını gösterebildiğimizi düşünüyorum. Umuyorum bu şekilde sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Sakatlıktan dolayı üzgün olduğumu söyleyebilirim. Şu an bile bu üzüntüyütaşıyorum. Çok önemli maçlarda takımımı maalesef yalnız bıraktım ve bu anlamda da tekrar özür diliyorum. Ancak bu süreç içerisinde hem psikolojik olarak hem de fiziksel anlamda yeniden takımıma güçlü bir şekilde katkı sağlayabilmek için iyi hazırlandığımı düşünüyorum."

Çok sıkı bir şekilde çalıştıklarını anlatan Batshuayi, "Başarılı sonuçlar elde edebilmek için bu gerekiyor. Ben takım içerisinde güçlü ve güzel bir mantalitenin olduğunu düşünüyorum. Bu da aramızda güçlü, sağlam bir bağ oluşturuyor. Keza iyi de bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü herkes birbirini nasıl motive etmesi gerektiğini biliyor. Önümüzdeki maçların ne kadar önemli olduğunu takımdaki herkes çok iyi biliyor. Birbirimizi sürekli bu anlamda cesaretlendiriyoruz. Bu durum bana göre takım olarak pozitif bir nokta." diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞA OLAN İNANCIMIZ HALA SÜRÜYOR"

Şampiyonluk şansıyla ilgili görüşünü paylaşan Belçikalı, şampiyonluğa inandıkları ve bu noktada pozitif duygular taşıdıklarına dikkati çekerek, "Zira hala oynanacak maçlar var ve şansımız devam ediyor. Bir parantez açmak gerekiyor ki ligde şampiyonluk bize bağlı değil. Çünkü maçımızı kazanırken rakibimizin (Galatasaray) puan kaybetmesini beklememiz gerekiyor. Her ne kadar durum böyle olsa da bizler sonuna kadar mücadele edeceğiz ve şampiyon olabileceğimize olan inancımız hala sürüyor." açıklamasını yaptı.

Michy Batshuayi, sezon içerisinde hatalar yaptıklarını, kazanmaları gereken maçlarda çok fazla puan kaybettiklerini ve buna üzüldüklerini aktararak, "Bu durum bizler için kötü oldu. Hala şansımız devam ediyor. Oynanacak maçlar var. Neler olacak göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"ASİST YAPTIĞIM ZAMAN KENDİMİ FAZLASIYLA MUTLU HİSSEDİYORUM"

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Her zaman Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istediğini ve kendi işine odaklandığını dile getiren başarılı golcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımıma yardımcı olmak istiyorum. Birinci hedefim bu. Bireysel olarak şunları da ilave edebilirim; rakip kalede tehlike yaratmak, gol atılması gereken pozisyonda gol atmak, asist yapılması gerekiyorsa asisti yapabilmek. Bana göre olması gereken de bu. Asist yaptığım zaman kendimi fazlasıyla mutlu hissediyorum. Asistlerim biraz daha az. Bu konuşma Joshua King'le aramızda bir sır. Enner'le (Valencia) son maçımızı oynamıştık. O da bu takımın çok önemli isimlerinden biri ama maalesef ona asist yapamadım. King'e asist yapmıştım. Zaten maçta da görmüş olacaksınız ki ben asist yaptığımda da kendim çok mutlu hissediyorum. Oynadığım tüm takım arkadaşlarımla iyi bir bağ oluşturduğumuzu düşünüyorum. Zaten tüm bu saydıklarım takımın gücünden gelen şeyler. Sürekli aramızda konuşuyoruz ve birbirimizi cesaretlendiriyoruz. Valencia'nın birçok golü var. Serdar Dursun'un, King'in ve benim gollerim var. Açıkçası önemli olan kim gol atıyorsa atsın, herkesin o sevinci paylaşması. Bu çok güzel ve memnun edici. Ben bunu hissediyorum. Ben gol attığımda onlar benim adıma çok büyük sevinç duyuyorlar. Onlar gol attığında ben aynı şekilde bu mutluluğu paylaşıyorum. Bu noktada aynı duygulara sahibiz ve birbirimize karşı çok büyük saygı var. Saygı ve sevgi çerçevesinde iyi bir bağ oluşturduk. İyi de anlaşıyoruz."

"ÜÇ MAÇI DA KAZANMAK DURUMUNDAYIZ"

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Batshuayi, 18 golle kariyerindeki 23 gollü sezona yakın olduğunun hatırlatılması ve "Böyle bir hedefin de var mı?" sorusu üzerine, "O şekilde bir düşünce içerisinde değilim. Şu an oynayacağımız sadece üç maç var. Üç maçı da kazanmak durumundayız. Bizim için en önemli şey bu." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da seslenen Belçikalı oyuncu, "Umuyorum oynayacağımız tüm maçlara taraftarlarımız gelir ve rakipler üzerinde o baskıyı kurarız. Çünkü sizlerin varlığı bizim için çok önemli. Oyunumuza her zaman yardımcı oluyorsunuz. Size her zaman ihtiyacımız var." diyerek sözlerini tamamladı.

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