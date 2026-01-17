Fenerbahçe'nin gözdesi Vedat Muriqi İspanya'yı salladı! Bilbao'ya patladı, transfer ateşini yaktı!

İspanya La Liga'da Mallorca, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk ederken maça damgasını vuran isim yine Vedat Muriqi oldu. Fenerbahçe'nin forvet arayışlarında listenin ilk sırasında yer alan Kosovalı golcü, zorlu maçta attığı şık golle takımını sırtladı ve 3-2'lik galibiyetin mimarı oldu.

HAT-TRICK ŞOV VE PENALTI DRAMASI!

Müthiş bir performansa imza atan Muriqi, maçı hat-trick yaparak tamamladı. 5. dakikada perdeyi açan yıldız isim, 42. dakikada kaçırdığı penaltıyı tamamlayarak affettirdi. 69. dakikada ise bir kez daha beyaz noktanın başına geçen Muriqi, bu kez hata yapmadı.

TRANSFER MESAJI MI?

Son 3 maçta 5 gole ulaşan Vedat Muriqi'nin bu formu, Fenerbahçe yönetiminin iştahını daha da kabarttı. Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada Muriqi'nin performansını överek, "Yuvaya dön" çağrısında bulundu.