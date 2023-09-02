Fenerbahçe'nin gözdesinden transfer için kötü haber! Sözleşmeye imza atıyor...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Rade Krunic, Milan ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Milan, Rade Krunic ile 2026 yazına kadar yeni kontrat imzalamayı planlıyor. Boşnak oyuncunun maaşının 2.2 milyon euro'ya yükseltileceği belirtildi.

FENERBAHÇE VE LYON'UN TEKLİFİ...

Fenerbahçe ve Lyon'un Krunic için 10-11 milyon euro bandında bir teklif yapmıştı. Ancak İtalyan ekibi kadrosunda düşündüğü Krunic'e yapılan teklifleri reddetmişti.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE SONA ERİYOR

2019 yılından bu yana Milan forması giyen Rade Krunic'in İtalyan ekibiyle mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

