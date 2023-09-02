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Fenerbahçe'nin gözdesinden transfer için kötü haber! Sözleşmeye imza atıyor...

02.09.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son olarak Twente'yi toplamda 6-1'lik skorla eleyen Fenerbahçe, grup etabına adını yazdırmıştı. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı - lacivertlilerin gündeminde yer alan Rade Krunic için ise sıcak bir gelişme yaşandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Rade Krunic, Milan ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Milan, Rade Krunic ile 2026 yazına kadar yeni kontrat imzalamayı planlıyor. Boşnak oyuncunun maaşının 2.2 milyon euro'ya yükseltileceği belirtildi.

FENERBAHÇE VE LYON'UN TEKLİFİ...

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Fenerbahçe ve Lyon'un Krunic için 10-11 milyon euro bandında bir teklif yapmıştı. Ancak İtalyan ekibi kadrosunda düşündüğü Krunic'e yapılan teklifleri reddetmişti.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE SONA ERİYOR

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2019 yılından bu yana Milan forması giyen Rade Krunic'in İtalyan ekibiyle mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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