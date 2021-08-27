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Fenerbahçe'nin gruplara kalması Finlandiya basınında

27.08.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya basını, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda HJK Helsinki'yi 5-2 yenerek gruplara kalmasına geniş yer ayırdı.

Fenerbahçe'nin gruplara kalması Finlandiya basınında

Finlandiya'nın önde gelen gazetesi Iltralethi, "Fenerbahçe HJK'yi ezdi, Helsinki maçın başında çöktü'' başlığıyla paylaştığı haberde, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde emin adımlarla ilerlerken, Helsinki'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarda mücadele edeceğini belirtti.

Helsing Sanomat gazetesi haberde "Milyonluk futbolcular değerlerini gösteriyor, HJK'nin Avrupa'da gidecek yolu çok" ifadelerini kullanırken, Helsinki'nin Fenerbahçe'yi elemesinin bir hayal olarak kaldığı kaydedildi.

Haberde Finlandiya takımı ile Türk takımı arasında milyon dolarlık fark olduğuna dikkat çekilirken, Helsinki takımının Avrupa'da aşması gereken çok yol olduğu vurgulandı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Finlandiya
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