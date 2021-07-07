Fenerbahçe'nin gündemindeki Boupendza'yı Lens istiyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'ye kötü haber geldi.

Fransız basınından Score.fr'de yer alan habere göre sarı lacivertlilerin kadrosuna katmayı planladığı Atakaş Hatayspor'un golcü futbolcusu Aaron Boupendza için Fransız ekibi Lens de devrede. Haberde sarı kırmızılı kulübbün Gabomlu futbolcuyu kadrosuna katmak için 8,5 milyon euroluk bonservis bedelini ödemesi gerektiği belirtildi.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU

Bordeaux'dan 2020 yılında Atakaş Hatayspor'a transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktı 36 maçta 22 kez rakip ağları havalandırarak sezonu gol kralı olarak tammalamayı başardı. Boupendza'nın Akdeniz temsilcisiyle 2022'nin Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

