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Fenerbahçe'nin gündemindeki Clinton N'Jie, Rusya'ya gidiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.07.2019 15:14 | Son Güncelleme

Forvet hattında yaptığı önemli takviyelerle gündemi sarsan Fenerbahçe, bir golcü için daha harekete geçmişti. Ersun Yanal'ın isteğiyle Kamerunlu N'Jie için temaslar başlamıştı. Güney Afrikalı oyuncudan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Clinton N'Jie, Rusya'ya gidiyor

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmekte kararlı olan Fenerbahçe transferde kendisiyle yarışıyor. Şu ana kadar kadrosuna birçok takviye yapan Fenerbahçe'de, Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda bir golcü için harekete geçilmişti. Vedat Muriç ve Allahyar Sayyadmanesh transferlerine rağmen, Fenerbahçe, Kamerunlu Clinton N'Jie için Marsilya'nın çaldığı iddia edilmişti.

Fransa basınına göre, Fenerbahce'nin de gündemini meşgul eden OM'li Clinton N'jie bugun Dynamo Moskova'ya imza atacak. Geçen sezon 21 maçta 518 dakika süre alan 25 yaşındaki N'Jie üç gol, iki de asistlik performans sergiledi. Gerçek mevkii santrfor olmasına rağmen her iki kanatta da görev yapabilen Kamerunlu, altyapısından yetiştiği Lyon'la geçirdiği üç sezonun ardındanTottenham'la Premier Lig tecrübesi yaşamış, 2016'da ise soluğu Marsilya'da almıştı.

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