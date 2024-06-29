Fenerbahçe'nin hazırlık maçında televizyondan duyulan olay! Mert Hakan Yandaş, maçın hakemiyle konuştu...

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, ilk etap kampının son gününde Romanya ekibi Petrolul Ploiesti ile hazırlık maçı yaptı. Teknik Direktör Jose Mourinho müsabakaya; Ertuğrul Çetin, Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Fred, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Ryan Kent ve Edin Dzeko 11’i ile çıktı.

ZAJC VE DZEKO ATTI

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ise 41. dakikada Edin Dzeko ve 54. dakikada frikikten Miha Zajc kaydetti.

İLK YARIDA TELEVİZYONDAN DUYULAN OLAY

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, yaşanan bir pozisyonda maçın hakemine isyan etti. Kendisine faul yapıldığını söyleyen Mert Hakan, "Hocam buna çalacaksın. Arkamdan çekiyor." dedi. Hakemin, "Görmedim" yanıtına cevap veren Mert Hakan, "Görmezsin tabii." şeklinde dönüş yaptı. Mert Hakan'ın bu ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

BAŞKAN ALİ KOÇ VE YÖNETİCİLER MAÇI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco, yönetim kurulu üyeleri Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Cenk Öztanık, Alper Alpoğlu ve Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan da hazırlık maçını takip etti. Başkan Ali Koç, Acun Ilıcalı, Mario Branco ve beraberindekiler mücadelenin başlamasına kısa süre kala helikopterle piste indi. Daha sonra tesislerin ön bölümüne geçerek maçı izlediler.





