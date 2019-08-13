SPOR

Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Nzonzi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.08.2019 12:53 | Son Güncelleme

Merkez orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin ibreyi Nzonzi'ye çevirdiği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Nzonzi

Fenerbahçe, orta saha transferi için çalışmalarına devam ederken, İtalyan medyası, yeni bir iddia ortaya attı. Çizme medyasında yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Roma'nın Fransız yıldızı Steven Nzonzi ile ilgileniyor.

Roma'nın bir diğer yıldızı Kolarov'u da kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcuyu ikna turlarına başladığı belirtildi.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNE GELDİ

Roma'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Nzonzi, Fernando'nun ayrılığının ardından Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Geçen sezon başında Sevilla'dan Roma'ya transfer olan 31 yaşındaki Nzonzi, İspanya'da uzun süre Banega ile birlikte forma giydi. Fransa'nın Dünya Şampiyonu kadrosuda yer alan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 39 müsabakada 1 gol 2 asistlik performans sergilemiş ve toplamda 3275 dakika sahada kalmıştı. (SPORX)


Mezarlık ziyareti yapanları paraya boğduMezarlık ziyareti yapanları paraya boğdu
Zanka çalışmalarını sürdürdüZanka çalışmalarını sürdürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Steven N'Zonzi Fenerbahçe Nzonzi roma

En Çok Okunan Haberler

İlçeye girişler kapatıldı

İlçeye girişler kapatıldı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Diagne bombası! İşte rakam

Diagne bombası! İşte rakam

Onyekuru resmen açıklandı!

Onyekuru resmen açıklandı!

Ve Falcao'dan yeni G.Saray açıklaması!

Ve Falcao'dan yeni G.Saray açıklaması!

'Come to Beşiktaş' yorumuna heyecanlandıran yanıt!

'Come to Beşiktaş' yorumuna heyecanlandıran yanıt!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bayern Münih - Fenerbahçe

Bayern Münih - Fenerbahçe

F.Bahçe'de bir ayrılık daha

F.Bahçe'de bir ayrılık daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Nzonzi

İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki isim

Zanka ile tedavi süreçleri devam eden oyuncular çalışmalarını sürdürdü

Zanka çalışmalarını sürdürdü

F.Bahçe son maçında kayıp! Kupa Sivas'ın

F.Bahçe son maçında kayıp! Kupa Sivas'ın

F.Bahçe transferi resmen açıkladı!

F.Bahçe transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe kafilesi Sivas’ta

Fenerbahçe kafilesi Sivas’ta

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu belli oldu

İşte F.Bahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.