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  4. FENERBAHÇE’NİN İLACI İRFAN CAN KAHVECİ!

FENERBAHÇE’NİN İLACI İRFAN CAN KAHVECİ!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık MYNET YAZARI
20.03.2025 17:06
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Jose Mourinho’nun Fenerbahçesi bu seneye hem lig hem de Avrupa’da mutlak başarı hedefiyle başladı. Sezonun başında takım olmakta zorlanan Fenerbahçe özellikle ligin ikinci devresinde birlikte hareket edip sonuca gitmeyi başardı. Galatasaray maçındaki beraberliğe Rangers’a elenmek ve Samsunspor maçındaki sürpriz puan kaybı eklenince camia hareketlendi.

FENERBAHÇE’NİN İLACI İRFAN CAN KAHVECİ!

Dzeko’nun yedek kalmasını isteyen taraftar sayısı bir hayli fazla… Mourinho’nun zor tercihi Fenerbahçe için sezonun geri kalanını belirleyecek.

TALİSCA MI DZEKO MU?

Forvet hattında Youssef En-Nesyri’nin yeri neredeyse garanti. Edin Dzeko ve Tadic birlikte oynadığında takım çok yavaşlıyor. Özellikle kritik ve sert maçlarda Samsunspor karşılaşmasında olduğu gibi iki oyuncunun fizik gücü ayakta kalmaya yetmiyor.

Üzerine bir de Arabistan’dan transfer edilen Anderson Talisca’nın fizik olarak hazır olmaması takımın dinamizmini oldukça etkiledi.

MOURİNHO’NUN İLACI İRFAN CAN

Bu sene İrfan Can Kahveci’ye pek forma şansı vermeyen Mourinho, Bodrumspor maçından itibaren milli yıldızı oynatabilir. Son Samsunspor maçında Tadic’in oynadığı yerde de forma giyebilen İrfan Can, geçen sezon İsmail Kartal ile birlikte büyük bir performans göstermişti.

Süper Lig’de Oğuz Aydın haricinde yerli oyuncularından yeteri kadar yararlanamayan Fenerbahçe’de yeni dönemde İrfan Can’ın takımın önemli asetlerinden birisi olması bekleniyor.

Fenerbahçe maç eksiğiyle birlikte Galatasaray'ın 9 puan ardında bulunuyor. Sarı lacivertliler ligde sırasıyla Bodrumspor, Trabzonspor, Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Beşiktaş, Başakşehir, Eyüpspor, Hatayspor ve Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci fenerbahçe
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