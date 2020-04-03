Fenerbahçe'nin ilgilendiği hoca Marcelino'dan mesaj

Fenerbahçe'de teknik adam belirsizliği sürüyor. Birçok isimle temas kurulsa da koronavirüs salgınının da etkisiyle henüz kimseyle anlaşma sağlanmadı. Adı sarı lacivertli ekiple ile anılan hocalardan biri de Marcelino. Şu anda boşta olan İspanyol teknik adam, geleceğiyle ilgili konuştu.

MARCELİNO'NUN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"İlk kez yurt dışında çalışma olasılığım var. Yeni sezonda iyi bir projede yer almak istiyorum. Heyecan verici teklifler var ve yeni bir meydan okuma için heyecanlıyım."

Öte yandan İspanya basını, Marcelino ile Fenerbahçe’nin ilgilendiğini ayrıca İtalya ve İngiltere’den de başarılı teknik adama talip çıkabileceğini yazdı.

54 yaşındaki İspanyol teknik adam şu anda herhangi bir takımda görev almıyor. Marcelino, kariyeri boyunca sadece ülkesi İspanya'da çalışması ise dikkat çekiyor. 54 yaşındaki çalıştırıcı, eğer Fenerbahçe'nin başına gelirse ilk kez ülkesi dışında bir takımı çalıştırmış olacak.

