Fenerbahçe'nin ilk hedefi Badou Ndiaye

Fenerbahçe transfer sezonunu hareketli geçireceğinin sinyallerini vermeye başladı. Sarı-Lacivertli kulübün transferdeki ilk hedefinin sezon ortasında Galatasaray'dan Stoke City'ye transfer olan Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye olduğu öğrenildi. Ndiaye, 16 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.
SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE VAR
Ndiaye'nin sözleşmesinde takımının küme düşmesi durumunda bedelsiz kiralanabileceğine dair madde bulunuyor. Fenerbahçe, bu maddeyi işleterek Ndiaye'yi ücret ödemeden kiralamak istiyor.
G.SARAY'DAN SORUNLU AYRILDI
Ndıaye'nin Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılması durumunda ilk tercihinin eski kulübü G.Saray olacağı ifade edilse de Stoke City'ye transferinde kampı terkettiği için Terim'in sıcak bakmayacağı belirtiliyor.
FENERBAHÇE ÇOK AVANTAJLI...
Fenerbahçe'nin Badou Ndiaye transferinde hem avantajlı hem de çok istekli olduğu ve işi şansa bırakmamak için girişimlerine şimdiden başladığı da gelen haberler arasında...
(TAKVİM)
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