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Fenerbahçe'nin ilk hedefi Badou Ndiaye

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.05.2018 14:41 | Son Güncelleme

Stoke City küme düştüğü için Fenerbahçe, Senegalli orta sahayı bedelsiz kiralama hakkına sahip. Ndiaye’nın ilk tercihi eski kulübü Galatasaray olsa da sorunlu ayrıldığı için Fenerbahçe çok avantajlı.

Fenerbahçe'nin ilk hedefi Badou Ndiaye

Fenerbahçe transfer sezonunu hareketli geçireceğinin sinyallerini vermeye başladı. Sarı-Lacivertli kulübün transferdeki ilk hedefinin sezon ortasında Galatasaray'dan Stoke City'ye transfer olan Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye olduğu öğrenildi. Ndiaye, 16 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE VAR

Ndiaye'nin sözleşmesinde takımının küme düşmesi durumunda bedelsiz kiralanabileceğine dair madde bulunuyor. Fenerbahçe, bu maddeyi işleterek Ndiaye'yi ücret ödemeden kiralamak istiyor.

G.SARAY'DAN SORUNLU AYRILDI

Ndıaye'nin Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılması durumunda ilk tercihinin eski kulübü G.Saray olacağı ifade edilse de Stoke City'ye transferinde kampı terkettiği için Terim'in sıcak bakmayacağı belirtiliyor.

FENERBAHÇE ÇOK AVANTAJLI...

Fenerbahçe'nin Badou Ndiaye transferinde hem avantajlı hem de çok istekli olduğu ve işi şansa bırakmamak için girişimlerine şimdiden başladığı da gelen haberler arasında...

(TAKVİM)

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Fenerbahçe n'diaye Galatasaray

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