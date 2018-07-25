Fenerbahçe'nin istediği Andre Ayew'e Celtic de talip

Fenerbahçe'ye kadrosuna katmak için sona yaklaştığı Swansea City'nin yıldız oyuncusu Andre Ayew'den kötü haber geldi. Gana basını, İskoç devi Celtic'in Andre Ayew'e cazip bir teklif sunduğunu yazdı. Haberde ayrıca son kararı Ayew'in vereceği vurgulandı.

Gana basını, daha önce de Andre Ayew'in Fenerbahçe'ye transferini sonuçlandırmak için İstanbul'a geleceğini iddia etmişti. Hatta Ayew'in sezon sonuna kadar kiralık olarak Fenerbahçe ile söz kestiği duyurulmuştu.

