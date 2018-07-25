Fenerbahçe'nin istediği Andre Ayew'e Celtic de talip

Fenerbahçe'ye kadrosuna katmak için sona yaklaştığı Swansea City'nin yıldız oyuncusu Andre Ayew'den kötü haber geldi. Gana basını, İskoç devi Celtic'in Andre Ayew'e cazip bir teklif sunduğunu yazdı. Haberde ayrıca son kararı Ayew'in vereceği vurgulandı.
Gana basını, daha önce de Andre Ayew'in Fenerbahçe'ye transferini sonuçlandırmak için İstanbul'a geleceğini iddia etmişti. Hatta Ayew'in sezon sonuna kadar kiralık olarak Fenerbahçe ile söz kestiği duyurulmuştu.
Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı
Fenerbahçe, Vincent Janssen için Tottenham'la görüşmelere başladı
Fabri resmen Fulham'da
Inter, Messi'yi transfer etmek istiyor!
Beşiktaş'ta Pepe, Vida ve Quaresma, B36 Torshavn maçı kadrosuna alınmadı
Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaştı!
Galatasaray Badou Ndiaye'yi bekliyor
Zonguldak'taki Mesut Özil tabelası değişti
Bafetimbi Gomis'in yüzü gülmüyor
Kenan Sofuoğlu'ndan Mesut Özil açıklaması
Rıdvan Dilmen: Mesut Özil'e Almanya'da haksızlık yapıldı!
Avrupa'da transfer bombası patladı
Trabzonspor, Seyedmajid Hosseini'yi KAP bildirdi
En seksi transfer!
Okuyucu Yorumları 0 yorum