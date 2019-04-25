Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye mi geliyor? Menajerinden açıklama geldi

Galatasaray'ın 2017 yazında 14 milyon Euro karşılığında Leipzig'e sattığı Bruma, bir süredir takımında kadroya giremiyordu. Bundesliga ekibinin Bruma'yı artık tamamen gözden çıkardığı iddia edilirken, Portekizli sol kanat oyuncusu hakkında futbolcunun temsilcisinden de dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bruma'nın menajeri, 24 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki yaz takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, "Leipzig'in Bruma'yı satmak isteyip istemediğini göreceğiz. Ancak oyuncunun şu anki durumundan pek tabii ki memnun değiliz. Kulüp, Bruma'nın ayrılmasına müsaade ederse bundan memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı.

"OYNAYAMADIĞI İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR"

Sezon sonu geldiğinde Leipzig ile görüşeceklerini belirten Bruma'nın menajeri, "Bruma, bu sezon oynayamadığı için hayal kırıklığı yaşıyor. Portekiz Milli Takımı'na yine seçilmek istiyor ama kulübünde oynama fırsatı bulamıyor. Belki takım değiştirmek en iyisi olacaktır" şeklinde konuştu.

