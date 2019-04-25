SPOR

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye mi geliyor? Menajerinden açıklama geldi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.04.2019 17:16 | Son Güncelleme

Transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma ile ilgili menajerinden açıklama geldi. Portekizli oyuncunun menajeri, “Kulüp, Bruma'nın ayrılmasına müsaade ederse bundan memnuniyet duyarız” dedi.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye mi geliyor? Menajerinden açıklama geldi

Galatasaray'ın 2017 yazında 14 milyon Euro karşılığında Leipzig'e sattığı Bruma, bir süredir takımında kadroya giremiyordu. Bundesliga ekibinin Bruma'yı artık tamamen gözden çıkardığı iddia edilirken, Portekizli sol kanat oyuncusu hakkında futbolcunun temsilcisinden de dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bruma'nın menajeri, 24 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki yaz takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, "Leipzig'in Bruma'yı satmak isteyip istemediğini göreceğiz. Ancak oyuncunun şu anki durumundan pek tabii ki memnun değiliz. Kulüp, Bruma'nın ayrılmasına müsaade ederse bundan memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı.

"OYNAYAMADIĞI İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR"
Sezon sonu geldiğinde Leipzig ile görüşeceklerini belirten Bruma'nın menajeri, "Bruma, bu sezon oynayamadığı için hayal kırıklığı yaşıyor. Portekiz Milli Takımı'na yine seçilmek istiyor ama kulübünde oynama fırsatı bulamıyor. Belki takım değiştirmek en iyisi olacaktır" şeklinde konuştu.

PARTNER Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü
Tahkim Kurulu cezaları onadıTahkim Kurulu cezaları onadı
Fenerbahçeli isim hayatını kaybettiFenerbahçeli isim hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bruma Fenerbahçe Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Mehmet Demirkol spor gündemini değerlendirdi

Mehmet Demirkol spor gündemini değerlendirdi

Real Madrid transferi resmen açıkladı

Real Madrid transferi resmen açıkladı

Şampiyonluk yolunda sakatlık şoku

Şampiyonluk yolunda sakatlık şoku

Bomba patladı! Transfer resmen açıklandı

Bomba patladı! Transfer resmen açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Ben bunu çocuklara nasıl anlatacağım?'

'Ben bunu çocuklara nasıl anlatacağım?'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

'Fener Ol' projesinde rekor bağış! Açıklandı

'Fener Ol' projesinde rekor bağış! Açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye mi geliyor? Menajerinden açıklama geldi

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen cezaları onadı

Tahkim Kurulu cezaları onadı

Salihli Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Özcan Sezgin hayatını kaybetti

Fenerbahçeli isim hayatını kaybetti

Fenerbahçeli Berke Özer'i Liverpool ve Manchester United istiyor

F.Bahçe'nin genç yıldızı için bomba iddia

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Fenerbahçe- Trabzonspor maçı Çakır'ın

Mehmet Demirkol: Abdullah Avcı’nın ismi Ali Koç geldiğinde Fenerbahçe için geçiyordu

Mehmet Demirkol spor gündemini değerlendirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.