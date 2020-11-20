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Fenerbahçe'nin istediği Jack Wilshere, Beşiktaş'a gidiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.11.2020 19:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin geçen yıl İstanbul'a getirdiği Jack Wilshere, Beşiktaş'a gidiyor... İngiliz basını yaptığı haberde ünlü oyuncunun kariyerindeki bir sonraki adımın Süper Lig devi olacağını iddia etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin istediği Jack Wilshere, Beşiktaş'a gidiyor

Ara transfer sezonu için çalışmalarına devam eden Süper Lig devinde sürpriz bir gelişme yaşandı.Onsideview.com adlı internet sitesi konu ile ilgili yazdığı haberde Jack Wilshere'ın Beşiktaş'a transfer olacağını iddia etti.Haberin detaylarında Wilshere'ın inişli çıkışlı performansına yer verilirken bir türlü istenilen istikrarı tutturamadığı kaydedildi.

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BİR SONRAKİ DURAK BEŞİKTAŞ

Şu anda Glasgow Rangers'ı çalıştıran Gerrard'ın, Wilshere'a 'maç başı ücretli' sözleşme teklifi yapacağı ifade edildi.Bununla beraber Wilshere'ın kariyerindeki bir sonraki adımın Beşiktaş olacağı, görüşmelerin ve teklifin henüz netleşmediği kaydedildi.Öte yandan haftada 100.000 sterlin kazanan yıldız ismin bu ücrette feragat etmesi gerektiği dile getirildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
beşiktaşı bir oyuncu kurtarmaz. fener gibi toplu bir operasyon şart
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