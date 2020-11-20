Fenerbahçe'nin istediği Jack Wilshere, Beşiktaş'a gidiyor

Ara transfer sezonu için çalışmalarına devam eden Süper Lig devinde sürpriz bir gelişme yaşandı.Onsideview.com adlı internet sitesi konu ile ilgili yazdığı haberde Jack Wilshere'ın Beşiktaş'a transfer olacağını iddia etti.Haberin detaylarında Wilshere'ın inişli çıkışlı performansına yer verilirken bir türlü istenilen istikrarı tutturamadığı kaydedildi.
Şu anda Glasgow Rangers'ı çalıştıran Gerrard'ın, Wilshere'a 'maç başı ücretli' sözleşme teklifi yapacağı ifade edildi.Bununla beraber Wilshere'ın kariyerindeki bir sonraki adımın Beşiktaş olacağı, görüşmelerin ve teklifin henüz netleşmediği kaydedildi.Öte yandan haftada 100.000 sterlin kazanan yıldız ismin bu ücrette feragat etmesi gerektiği dile getirildi.
Yıldız isimden Erol Bulut'a mesaj!
B. Dortmund yıldız ismin sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Aslan oluyor!
Transfer resmen açıklandı!
Yılın transfer bombası patlıyor
Abdullah Avcı sahalara dönüyor
İşte kardeşi hakem Beşiktaş kalecisi
Beşiktaş'ta gözler Bankalar Birliği'nde
Juventus'tan flaş Merih Demiral ve De Ligt kararı
Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu
FIFA'dan doğum izni teklifi
Rekabet yüzleri güldürüyor
'Eksiklere rağmen kazanmamız önemli'
F.Bahçe'de 2. Merih Demiral vakası
Okuyucu Yorumları 1 yorum