Fenerbahçe'nin istediği Jack Wilshere, Beşiktaş'a gidiyor

Ara transfer sezonu için çalışmalarına devam eden Süper Lig devinde sürpriz bir gelişme yaşandı.Onsideview.com adlı internet sitesi konu ile ilgili yazdığı haberde Jack Wilshere'ın Beşiktaş'a transfer olacağını iddia etti.Haberin detaylarında Wilshere'ın inişli çıkışlı performansına yer verilirken bir türlü istenilen istikrarı tutturamadığı kaydedildi.

BİR SONRAKİ DURAK BEŞİKTAŞ

Şu anda Glasgow Rangers'ı çalıştıran Gerrard'ın, Wilshere'a 'maç başı ücretli' sözleşme teklifi yapacağı ifade edildi.Bununla beraber Wilshere'ın kariyerindeki bir sonraki adımın Beşiktaş olacağı, görüşmelerin ve teklifin henüz netleşmediği kaydedildi.Öte yandan haftada 100.000 sterlin kazanan yıldız ismin bu ücrette feragat etmesi gerektiği dile getirildi.