Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Dorukhan Toköz çalımı!

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz transfer gündeminin bir numaralı ismi olmayı sürdürüyor. Milli futbolcu ile uzun süredir çok ciddi bir şekilde ilgilenen Fenerbahçe sezon sonunda transferi bedavaya bitirmenin planlarını yapıyordu. Ancak Galatasaray'ın da Dorukhan için artık resmen devrede olduğu ve teklif hazırlığı yaptığı öğrenildi.
Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalacak ve yıldız futbolcuya karşılık Martin Linnes'i takas olarak teklif edecek. Siyah-Beyazlılar'ın yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamaması durumunda, sezon sonunda serbest kalacak olan Dorukhan Toköz'ü takas yoluyla Galatasaray'a göndermeye sıcak bakabileceği belirtiliyor.
Bu gelişmeler Fenerbahçe'nin tüm planlarını bozacağa benziyor. Milli oyuncuyu ezeli rakibine asla kaptırmak istemeyen Sarı- Lacivertli yönetimin, yeni bir strateji ile Beşiktaş'la görüşme yapabileceği ifade ediliyor.
Dorukhan ile Beşiktaş arasındaki sözleşme görüşmeleri tamamen tıkanmış durumda. Milli futbolcu 350 bin Euro olan maaşının 1.5 milyon Euro'ya yükseltilmesini istiyor. Siyah-Beyazlı yönetim ise son olarak 1 milyon Euro teklif etti ve "Artık bu son rakam" ifadesini kullandı.
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