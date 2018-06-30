Fenerbahçe'nin istediği Jack Wilshere'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin özel uçakla İstanbul'a getirdiği iddia edilen Jack Wilshere transferiyle ilgili İngiliz Sky Sports'a konuştu.

Arsenal ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan İngiliz orta saha Jack Wilshere, "Herkes Premier Lig'i sevdiğimi biliyor. Ancak doğru fırsat geldiğinde yurt dışına gitmeye de hazırım. Bugün sözleşmemin son günü, o yüzden biraz garip bir durum. Geleceğim için karar vermekte acele etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier League'den Fulham, Crystal Palace, West Ham United, Everton ve Wolves, İtalya Serie A'dan da Milan'ın ilgilendiğinin öne sürüldüğü Jack Wilshere, 10 yıl profesyonel olarak formasını giydiği Arsenal'de 198 maça çıkıp 14 gol attı, 30 da asist yaptı.

