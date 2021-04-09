SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fenerbahçe'nin istediği Milik, Galatasaray yolunda

Fenerbahçe'nin istediği Milik, Galatasaray yolunda

09.04.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran Cimbom, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı kırmızılıların gündemine Fenerbahçe'nin de istediği Milik geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin istediği Milik, Galatasaray yolunda

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Aslan'ın gündemine daha önce Fenerbahçe'nin de istediği yıldız golcü geldi.

Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre; Milik için Napoli'nin kapısını çalan Galatasaray'ın, kiralamak İçin başvuruda bulunduğu belirtildi. Yurtdışı kaynaklı haberlerde ise Milik'in Galatasaray'a yakın olduğu yazıldı. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sezon sonunda kadrosunda görmek istediği isimlerin başında gelen Milik'in bu tavrı Fenerbahçe cephesinde moral bozukluğuna yol açtı.

FORVET ARKASI DA OYNAYABİLİYOR

Fatih Terim'in yıldız golcüyü kadroya katıp onu farklı mevkilerde deneyebilecek olması bu transferi kolaylaştırıyor. Forvet arkası mevkisinde de oynayabilen yıldız golcü, Belhanda'dan boşalan 10 numara koltuğunu alabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni doğdu ama kilosu ve uzunluğu şaşkına çevirdiYeni doğdu ama kilosu ve uzunluğu şaşkına çevirdi
Galatasaray'da 5 imzaGalatasaray'da 5 imza
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!

CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!

İşte G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi

İşte G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi

G.Saray'a bir başkan adayı daha

G.Saray'a bir başkan adayı daha

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim'

'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı

İtalya - Türkiye karşılaşması seyircili oynanacak!

İtalya - Türkiye karşılaşması seyircili oynanacak!

Süper Lig devine Talisca ve Vısca!

Süper Lig devine Talisca ve Vısca!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.