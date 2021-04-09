Fenerbahçe'nin istediği Milik, Galatasaray yolunda

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Aslan'ın gündemine daha önce Fenerbahçe'nin de istediği yıldız golcü geldi.

Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre; Milik için Napoli'nin kapısını çalan Galatasaray'ın, kiralamak İçin başvuruda bulunduğu belirtildi. Yurtdışı kaynaklı haberlerde ise Milik'in Galatasaray'a yakın olduğu yazıldı. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sezon sonunda kadrosunda görmek istediği isimlerin başında gelen Milik'in bu tavrı Fenerbahçe cephesinde moral bozukluğuna yol açtı.

FORVET ARKASI DA OYNAYABİLİYOR

Fatih Terim'in yıldız golcüyü kadroya katıp onu farklı mevkilerde deneyebilecek olması bu transferi kolaylaştırıyor. Forvet arkası mevkisinde de oynayabilen yıldız golcü, Belhanda'dan boşalan 10 numara koltuğunu alabilir.



