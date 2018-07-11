Fenerbahçe'nin istediği Yerry Mina'yı Everton istiyor

Goal İngiltere'nin haberine göre Everton Futbol Direktörü Marcel Brands, pazartesi günü Mina'nın transferi için Barcelona kulübü yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bonservis için 24 milyon euro öneren İngiliz ekibinin yakın zamanda resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Geçen sezonun devre arasında transfer edilen Kolombiyalı savunma oyuncusu pek fazla forma giyme şansı bulamamıştı. Barcelona'nın bu transfer döneminde Sevilla'dan Lenglet'yi alacak olması da onun süre bulmasını engelleyecek bir durum.

Everton Teknik Direktörü Marco Silva da Mina transferine sıcak bakıyor.

Bu transfer için Fenerbahçe'nin haricinde Liverpool ve West Ham United da devredeydi ancak mutlu sona ulaşan takım Everton oldu.

(AJANSSPOR)

