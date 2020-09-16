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Fenerbahçe'nin istediği Ze Luis'e dev teklif

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.09.2020 16:00 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Ze Luis'e Çin'den ciddi bir teklif geldiği kaydedildi. Adını ilk kez Braga ile duyuran Ze Luis, 2015'te 6,5 milyon Euro'ya transfer olduğu Spartak Moskova'da 4 sezon forma giydi. Rusya'da kaldığı süre boyunca Spartak Moskova ile 109 maça çıkan Ze Luis, 35 gol atıp 23 asist yaptı. Ze Luis, Porto'da geçen sezon 31 maça çıktı ve 10 gol attı.

Fenerbahçe'nin istediği Ze Luis'e dev teklif

Forvet transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin adayları arasında yer alan Ze Luis konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Portekiz'de A Bola Gazetesi'nin iddiasına göre Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Teda, Ze Luis'e senelik 3,5 milyon euro, Porto'ya ise bonservis için 5,5 milyon euro teklif etti.

"PORTO 10 MİLYON EURO İSTİYOR"

Geçen yaz 12,5 milyon euro ödediği 29 yaşındaki oyuncuyu 10 milyon euronun altına göndermeyi istemediği belirtilen Porto'nun, en yüksek teklifi beklediği de kaydedildi. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda oynayan oyuncunun ise kısa süre içinde takımdan ayrılmak istediği vurgulandı.

Fenerbahçe ise, Ze Luis için satın alma opsiyonunun olduğu bir kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyordu.

(SPORX)

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