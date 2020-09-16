Fenerbahçe'nin istediği Ze Luis'e dev teklif

Forvet transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin adayları arasında yer alan Ze Luis konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Portekiz'de A Bola Gazetesi'nin iddiasına göre Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Teda, Ze Luis'e senelik 3,5 milyon euro, Porto'ya ise bonservis için 5,5 milyon euro teklif etti.
Geçen yaz 12,5 milyon euro ödediği 29 yaşındaki oyuncuyu 10 milyon euronun altına göndermeyi istemediği belirtilen Porto'nun, en yüksek teklifi beklediği de kaydedildi. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda oynayan oyuncunun ise kısa süre içinde takımdan ayrılmak istediği vurgulandı.
Fenerbahçe ise, Ze Luis için satın alma opsiyonunun olduğu bir kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyordu.
(SPORX)
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