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Fenerbahçe'nin Jeison Murillo'yu kadrosuna katacağını canlı yayında duyurdu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.05.2019 09:14 | Son Güncelleme

Önümüzdeki yaz Martin Skrtel ile yollarını ayırmasını beklenen Fenerbahçe, Slovak stoperin yerine kadrosuna katacağı oyuncuyu İspanya'da buldu.

Fenerbahçe'nin Jeison Murillo'yu kadrosuna katacağını canlı yayında duyurdu

Sözleşmesi biten Martin Skrtel ile önümüzdeki yaz yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki Slovak stoperin yerine bomba bir transfer yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Jeison Murillo'yu kadrosuna katmak için kolları sıvadığını duyurdu.

İspanya'da yayın yapan Radio Esport Valencia programında konuşan gazeteci Dani Moreno, "Fenerbahçe, Murillo için harekete geçmeye hazırlanıyor. Barcelona, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak" ifadelerini kullandı.

"Murillo'nun Marcelino'nun Valencia'sında da yeri yok" ifadelerini kullanan İspanyol gazeteci, "Kolombiyalı futbolcunun yeni durağı Türkiye olabilir" sözleriyle transfer müjdesini verdi.

Bu sezon Valencia ve Barcelona'da beklediği şansı bulamayan 26 yaşındaki savunma oyuncusu toplam sekiz maçta forma giyebildi.


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Fenerbahçe Jeison Murillo barcelona İspanya La Liga Spor Toto Süper Lig

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