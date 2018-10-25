Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Nabil Dirar'ın menajerinden transfer açıklaması

Fenerbahçe yönetimi, Volkan Demirel ve Aatif Chahechouhe ile birlikte kadro dışı bırakılan bir diğer isim de Faslı Nabil Dirar'dı.

2017 yazında Monaco'dan 3,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sarı Lacivertli takıma transfer olan Dirar, karara sosyal medya paylaşımlarıyla tepki göstermişti. Karar sonrası resmi Instagram hesabından "Bir aslan asla ölmez. Mesajlarınız için teşekkürler..." mesajını paylaşan Dirar kulübe göndermede bulunmuştu.

Sağ kanat oyuncusu, daha sonrasında ise Fas Milli Takımı'nda antrenman yaptığı sırada gülümserken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına da "Elhamdülillah kimse benden gülümsememi alamaz" yazmıştı. 32 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımlarına Sarı Lacivertli taraftarlar tepki yağdırırken Faslı oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı ise en büyük merak konusu olmuştu.

Yıldız oyuncunun menajeri Fouad Ben Kouider, daha önce Dirar'ın Toulouse'a asla gitmeyeceğini söylerken konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.

Anderlecht maçı öncesinde Belçika'da yayım yapan Het Nieuwsblad gazetesine konuşan Kouider, Dirar'ın geleceğine ilişkin sorulara şu şekilde yanıt verdi: