Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Nabil Dirar'ın menajerinden transfer açıklaması

Fenerbahçe yönetimi, Volkan Demirel ve Aatif Chahechouhe ile birlikte kadro dışı bırakılan bir diğer isim de Faslı Nabil Dirar'dı.
2017 yazında Monaco'dan 3,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sarı Lacivertli takıma transfer olan Dirar, karara sosyal medya paylaşımlarıyla tepki göstermişti. Karar sonrası resmi Instagram hesabından "Bir aslan asla ölmez. Mesajlarınız için teşekkürler..." mesajını paylaşan Dirar kulübe göndermede bulunmuştu.
Sağ kanat oyuncusu, daha sonrasında ise Fas Milli Takımı'nda antrenman yaptığı sırada gülümserken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına da "Elhamdülillah kimse benden gülümsememi alamaz" yazmıştı. 32 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımlarına Sarı Lacivertli taraftarlar tepki yağdırırken Faslı oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı ise en büyük merak konusu olmuştu.
Yıldız oyuncunun menajeri Fouad Ben Kouider, daha önce Dirar'ın Toulouse'a asla gitmeyeceğini söylerken konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.
Anderlecht maçı öncesinde Belçika'da yayım yapan Het Nieuwsblad gazetesine konuşan Kouider, Dirar'ın geleceğine ilişkin sorulara şu şekilde yanıt verdi:
"Kulübün verdiği mesaj açık. Ocak ayında Dirar için bir çözüm bulup bulamayacağımıza bakacağız. Belçika'ya dönme ihtimalini de asla dışlamıyoruz. Ancak Nabil'in şu an Fenerbahçe'yle çok iyi bir kontratı var. Nabil, Monaco'da yıllarca takımın önemli bir parçası olarak yer aldı. Dolayısıyla Nabil'e pek çok ülkeden ilgi olabilir. Bizim için Belçika'da Anderlecht'e karşı oynayıp kendini gösterememesi büyük şanssızlık. Brüksel'de doğduğu için böyle bir maçta oynamak kendisi için çok özel olacaktı. Ne var ki maçı İstanbul'da televizyondan takip edecek. Dirar'ın Fenerbahçe'yle 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. (FANATİK)
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