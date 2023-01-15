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Fenerbahçe'nin kalesine eski Galatasaraylı! Üstelik sezon sonunda bedavaya geliyor...

15.01.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de kaleci problemi her geçen gün tırmanıyor. Altay Bayındır'ın performansından memnun kalmayan Jorge Jesus, devre arasında kaleye yeni bir ismin transfer edilmesini istedi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Altay ile görüşmeler sürerken bir yandan da yeni kaleci transferi için kollar sıvanmış durumda. 2022'nin Ocak ayında Galatasaray'a katılan Iñaki Peña'yı gündemine alan sarı-lacivertliler yıldız kaleciyi bedavaya getirmek üzere...

Fenerbahçe'nin kalesine eski Galatasaraylı! Üstelik sezon sonunda bedavaya geliyor...
Inaki Pena

Inaki Pena

İSP İspanya
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Barcelona
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın performansı yönetimi harekete geçirdi. Kaleye yeni bir ismi almak için araştırmalara başlayan sarı-lacivertliler Iñaki Peña'da karar kıldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncuyu devre arasında bedelsiz bir şekilde alıp, sezon sonunda takıma katmak istiyor.

JORGE JESUS DEVRE ARASINDA İSTEDİ AMA...

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Altay Bayındır'ın performansından memnun kalmayan Jorge Jesus, Iñaki Peña'yı devre arasında istedi. Fakat Barcelona kulübü bu anlaşmaya yanaşmadı. Hal böyle olunca Iñaki Peña ile sözleşme imzalayacak Fenerbahçe, sezon sonunda yıldız oyuncuyu takıma katacak.

ALTAY BAYINDIR İLE DE SÖZLEŞME UZATILACAK

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Altay Bayındır ile sözleşme görüşmelerine devam eden Fenerbahçeli yetkililer, yıldız isimle kısa süre içinde anlaşıp 5 yıllığına sözleşmesini uzatacak.


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