Fenerbahçe'nin kalesine eski Galatasaraylı! Üstelik sezon sonunda bedavaya geliyor...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın performansı yönetimi harekete geçirdi. Kaleye yeni bir ismi almak için araştırmalara başlayan sarı-lacivertliler Iñaki Peña'da karar kıldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncuyu devre arasında bedelsiz bir şekilde alıp, sezon sonunda takıma katmak istiyor.

JORGE JESUS DEVRE ARASINDA İSTEDİ AMA...

Altay Bayındır'ın performansından memnun kalmayan Jorge Jesus, Iñaki Peña'yı devre arasında istedi. Fakat Barcelona kulübü bu anlaşmaya yanaşmadı. Hal böyle olunca Iñaki Peña ile sözleşme imzalayacak Fenerbahçe, sezon sonunda yıldız oyuncuyu takıma katacak.

ALTAY BAYINDIR İLE DE SÖZLEŞME UZATILACAK

Altay Bayındır ile sözleşme görüşmelerine devam eden Fenerbahçeli yetkililer, yıldız isimle kısa süre içinde anlaşıp 5 yıllığına sözleşmesini uzatacak.



