Fenerbahçe'nin Kante transferinin perde arakası aralandı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe uğruna büyük uğraşlar verdiği N'Golo Kante transferini KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertliler gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a transferdeki destekleri için teşekkür ederken, olayın perde arkasına dair gazeteci Serdar Ali Çelikler'den yorum geldi. İşte detaylar...

Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan imzayı atarken, transfer sürecine dair merak edilenlere dair flaş bir açıklama geldi.

TRANSFERİN PERDE ARKASI ARALANDI!

Fenerbahçe nin Kante transferinin perde arakası aralandı! 1

Neo Spor ekranlarında konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman arasındaki görüşmesinin perde arkasını açıkladı...

"Ömer Topbaş, Sayın Cumhurbaşkanı’nın Suudi Arabistan ziyaretini öğreniyor. Bunun ardından yapılan bazı telefon görüşmeleriyle Kante’nin transfer süreci Sayın Cumhurbaşkanı’na iletiliyor. Prens Selman ile Cumhurbaşkanı’nın görüşmesinde konu gündeme geliyor ve “Bizim arkadaşlarımız gerekeni yapmışlar. Bunu çözebilir miyiz?” deniyor. Sonrasında spor bakanlarının devreye girmesiyle sorun çözülüyor."

MALİYETİ AÇIKLANDI...

Fenerbahçe nin Kante transferinin perde arakası aralandı! 2

Sarı-lacivertliler, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Kante'ye 14.4 milyon euro imza ücreti verecek. Kante, bu sezonun kalan kısmında 5.5 milyon euro ücret alacak.

İSTANBUL'A İNDİ! TARAFTAR ÇILDIRDI...

Fenerbahçe nin Kante transferinin perde arakası aralandı! 3

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'a indi.

Fenerbahçeliler, N'Golo Kante'yi havalimanında bekledi. İstanbul'a inen N’Golo Kante’yi bekleyen Fenerbahçe taraftarları büyük coşku içinde yıldız ismi karşılarken, Başkan Sadettin Saran için de tezahüratlar geldi.

Canlı Skor
