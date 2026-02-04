Fenerbahçe'nin Kante transferinin perde arakası aralandı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan imzayı atarken, transfer sürecine dair merak edilenlere dair flaş bir açıklama geldi.

TRANSFERİN PERDE ARKASI ARALANDI!

Neo Spor ekranlarında konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman arasındaki görüşmesinin perde arkasını açıkladı...

"Ömer Topbaş, Sayın Cumhurbaşkanı’nın Suudi Arabistan ziyaretini öğreniyor. Bunun ardından yapılan bazı telefon görüşmeleriyle Kante’nin transfer süreci Sayın Cumhurbaşkanı’na iletiliyor. Prens Selman ile Cumhurbaşkanı’nın görüşmesinde konu gündeme geliyor ve “Bizim arkadaşlarımız gerekeni yapmışlar. Bunu çözebilir miyiz?” deniyor. Sonrasında spor bakanlarının devreye girmesiyle sorun çözülüyor."

MALİYETİ AÇIKLANDI...

Sarı-lacivertliler, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Kante'ye 14.4 milyon euro imza ücreti verecek. Kante, bu sezonun kalan kısmında 5.5 milyon euro ücret alacak.

İSTANBUL'A İNDİ! TARAFTAR ÇILDIRDI...

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'a indi.

Fenerbahçeliler, N'Golo Kante'yi havalimanında bekledi. İstanbul'a inen N’Golo Kante’yi bekleyen Fenerbahçe taraftarları büyük coşku içinde yıldız ismi karşılarken, Başkan Sadettin Saran için de tezahüratlar geldi.