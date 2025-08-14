Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz çıktı! Uçuş planları iptal edildi

Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Oyuncu tarafıyla her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Benfica ile yapılan anlaşmayı son anda bozdu!

25 MİLYON EURO ÖDENECEKTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile 22,5 milyon euro + 2,5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen, bugün yaptığı teklifi geri çekti ve teklifi düşürdü.

YENİ TEKLİF CİDDİYE ALINMADI!

25 milyon euroluk teklifini geri çeken Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için 18 milyon euro civarında yeni bir resmi teklif yaptı. Benfica teklifi değerlendirmeye almadı. Habere göre bu gelişme sonrası Kerem'in Portekiz'e uçuş planı iptal edildi. Benfica kulübü, Fenerbahçe'nin bu tavrına sert tepki göstererek transfer görüşmelerine ara verdi.