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Fenerbahçe'nin Ljubomir Fejsa transferini bitirdiği iddia edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.06.2019 09:54 | Son Güncelleme

Geçen sezonu istediği şekilde noktalayamayan Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri üst üste geliyor! Ali Koç yönetiminde transfer operasyonuna başlayan Fenerbahçe'de ilk imza atılmak üzere. Sarı lacivertliler Benfica'nın Sırp orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa ile sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin Ljubomir Fejsa transferini bitirdiği iddia edildi

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Befica'nın orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Fenerabhçe, Ljubomir Fejsa transferini gelecek hafta açıklayacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Haberde; Sırbistan'ın Litvanya ile yapacağı maç sonrasında 30 yaşındaki oyuncunun İstanbul'a geleceği ve resmi imzaların atacağı belirtildi.

Fenerbahçe ile Benfica'nın bonservis pazarlıklarında sona geldiği ve Sırp futbolcunun sarı-lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

30 yaşındaki Sırp oyuncu ön liberoda görev yapıyor. Kariyerine Hajduk'ta başladı. Sırasıyla Partizan, Olympiakos ve Benfica formalarını giydi. Bu sezon 33 resmi maçta 2753 dakika görev yaptı.

Portekiz Ligi'nde 18 karşılaşmada 1441 dakika sahada kaldı. 11 Ocak'ta 90 dakika oynadığı Santa Clara maçı sonrası sakatlandı ve Andreas Samaris'in de yükselen performansı sonrası formayı unuttu. 4 Mayıs'ta Portimonense maçının son 1 dakikasında görev aldı.

(Sporx)

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Fenerbahçe Benfica

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Adını ilk defa duyuyorun Nasıl dünya yıldızıysa
bakın karambole düşmeyelim adam müzmin sakat fenerde iş yapmaz elinde patlamasın bu bomba
formayi unutmus bizde hatirlamaz sa al sana bir silimani daha
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