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Fenerbahçe'nin mağlubiyetini en pahalı oyuncularına bağladı! ''Türk futbol tarihinin en büyük kaskalıdır"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.09.2024 08:12
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinden boynu bükük ayrıldı. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, mağlubiyeti En-Nesyri'ye bağladı.

Fenerbahçe'nin mağlubiyetini en pahalı oyuncularına bağladı! ''Türk futbol tarihinin en büyük kaskalıdır"
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Sezonun ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler ilk yenilgisini de ezeli rakibi karşısında aldı.

MAĞLUBİYETİ TEK İSME BAĞLADI

Youssef-En-Nesyri

Fenerbahçe'nin aldığı yenilgi hakkında konuşan Serdar Ali Çelikler, "Türkiye tarihinin en büyük kaskalı En-Nesyri'dir. En-Nesyri yerine Füllkrug olsa bu maç 3-3 biterdi. Büyük takım oyuncusu değil." dedi.

"BASKIDA EZİLİYOR"

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"Kafa bile vuramıyor. Boş kaleye atamadı. Hani çok iyi kafa vuruyordu? Baskıda eziliyor bu adam. Büyük takım oyuncusu falan değil."

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ali Çelikler fenerbahçe Youssef En-Nesyri
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