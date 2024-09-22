Fenerbahçe'nin mağlubiyetini en pahalı oyuncularına bağladı! ''Türk futbol tarihinin en büyük kaskalıdır"

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Sezonun ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler ilk yenilgisini de ezeli rakibi karşısında aldı.

MAĞLUBİYETİ TEK İSME BAĞLADI

Fenerbahçe'nin aldığı yenilgi hakkında konuşan Serdar Ali Çelikler, "Türkiye tarihinin en büyük kaskalı En-Nesyri'dir. En-Nesyri yerine Füllkrug olsa bu maç 3-3 biterdi. Büyük takım oyuncusu değil." dedi.

"BASKIDA EZİLİYOR"

"Kafa bile vuramıyor. Boş kaleye atamadı. Hani çok iyi kafa vuruyordu? Baskıda eziliyor bu adam. Büyük takım oyuncusu falan değil."