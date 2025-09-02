SPOR

Fenerbahçe'nin Manchester City'den yeni transferi Ederson İstanbul'a indi! Yıldız kaleci yakında resmi imzayı atacak...

Fenerbahçe’nin Manchester City’den yeni transferi kaleci Ederson İstanbul’a geldi. Yıldız oyuncu sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından kendisini resmen sarı lacivertli kulübe bağlayacak.

Süper Lig devi Fenerbahçe transferde yılın bombasını patlattı. Ezeli rakibi Galatasaray’ın haftalardır transferini bitirmek için uğraştığı Ederson’u İstanbul’a getiren Fenerbahçe, oyuncuyla sözleşme imzalayacak.

İSTANBUL’A İNDİ!

Fenerbahçe nin Manchester City den yeni transferi Ederson İstanbul a indi! Yıldız kaleci yakında resmi imzayı atacak... 1

Ederson’u taşıyan özel uçak, Manchester’dan havalanarak İstanbul’a indi. Yıldız kaleciyi gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’nda Fenerbahçe taraftarları karşıladı.

BONSERVİSİ BELLİ OLUYOR!

Fenerbahçe nin Manchester City den yeni transferi Ederson İstanbul a indi! Yıldız kaleci yakında resmi imzayı atacak... 2

Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası kaleci arayışlarına hız veren sarı-lacivertliler, Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için 11 milyon euroluk bonservis ücreti ödeyecek. Anlaşmanın detaylarında 2 milyon euroluk bonus olacağı iddia edildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe nin Manchester City den yeni transferi Ederson İstanbul a indi! Yıldız kaleci yakında resmi imzayı atacak... 3

Fenerbahçe, Ederson'a 8 milyon Euro maaş ve bonusların yer aldığı bir teklif yaptı. Ayrıca 3 yıllık sözleşme öneren sarı-lacivertliler, Ederson ile anlaşma sağladı.

Canlı Skor

