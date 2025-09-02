Fenerbahçe'nin Manchester City'den yeni transferi Ederson İstanbul'a indi! Yıldız kaleci yakında resmi imzayı atacak...

Süper Lig devi Fenerbahçe transferde yılın bombasını patlattı. Ezeli rakibi Galatasaray’ın haftalardır transferini bitirmek için uğraştığı Ederson’u İstanbul’a getiren Fenerbahçe, oyuncuyla sözleşme imzalayacak.

İSTANBUL’A İNDİ!

Ederson’u taşıyan özel uçak, Manchester’dan havalanarak İstanbul’a indi. Yıldız kaleciyi gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’nda Fenerbahçe taraftarları karşıladı.

BONSERVİSİ BELLİ OLUYOR!

Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası kaleci arayışlarına hız veren sarı-lacivertliler, Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için 11 milyon euroluk bonservis ücreti ödeyecek. Anlaşmanın detaylarında 2 milyon euroluk bonus olacağı iddia edildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe, Ederson'a 8 milyon Euro maaş ve bonusların yer aldığı bir teklif yaptı. Ayrıca 3 yıllık sözleşme öneren sarı-lacivertliler, Ederson ile anlaşma sağladı.