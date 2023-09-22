SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'nin Nordsjaelland galibiyeti sonrası İsmail Kartal'a eleştiri! "Doğru bulmuyorum"

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland galibiyeti sonrası İsmail Kartal'a eleştiri! "Doğru bulmuyorum"

22.09.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Nordsjaelland'ı konuk eden Fenerbahçe rakibini 3-1 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimizden Fenerbahçe gruptaki ilk maçında Nordsjaelland ile karşı karşıya gelirken, rakibini 3-1 mağlup ederek gruba 3 puanlı bir başlangıç yaptı.

İSMAİL KARTAL’DAN İLK 11’DE 7 DEĞİŞİKLİK

68c479e6-7e81-460e-97cd-600f0ed04cbe

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nordsjaelland karşılaşmasında Antalyaspor maçına göre ilk 11’de 7 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, bu karşılaşmada Antalyaspor maçında oynayan Becao, Zajc, Szymanski, Tadic ve Edin Dzeko’ya ilk 11’de şans vermedi. Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ve dinlendirilen Ferdi Kadıoğlu ise kadroda yer almadı. Antalyaspor maçının ilk 11’inde yer almayan Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Crespo, King, Kent ve Batshuayi bu maça ilk 11’de başladı.

Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleyi değerlendirirken, Kartal'ın ilk 11'de 7 değişiklik yapması eleştiri konusu oldu.

İŞTE SPOR YAZARLARININ NORDSJAELLAND MAÇI DEĞERLENDİRMESİ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkan Kupası'nda şampiyon G.SarayBalkan Kupası'nda şampiyon G.Saray
Okan Buruk'un Muslera ile konuşması ortaya çıktı! Böyle teselli etmişOkan Buruk'un Muslera ile konuşması ortaya çıktı! Böyle teselli etmiş
En yakın rakibimizle farkı açtık! İşte ülke puanında son durumEn yakın rakibimizle farkı açtık! İşte ülke puanında son durum
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal UEFA son dakika fenerbahçe konferans konferans ligi uefa konferans ligi s lig fenerbahçe rakibi maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Araba yarışını bastı! Kıyafetlerini çıkarttı

Araba yarışını bastı! Kıyafetlerini çıkarttı

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Ortadan ikiye bölünmüş diliyle yedi

Ortadan ikiye bölünmüş diliyle yedi

Binlerce lira değerinde! Istakoz sipariş etti...

Binlerce lira değerinde! Istakoz sipariş etti...

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.