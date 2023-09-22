Fenerbahçe'nin Nordsjaelland galibiyeti sonrası İsmail Kartal'a eleştiri! "Doğru bulmuyorum"

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimizden Fenerbahçe gruptaki ilk maçında Nordsjaelland ile karşı karşıya gelirken, rakibini 3-1 mağlup ederek gruba 3 puanlı bir başlangıç yaptı.

İSMAİL KARTAL’DAN İLK 11’DE 7 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nordsjaelland karşılaşmasında Antalyaspor maçına göre ilk 11’de 7 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, bu karşılaşmada Antalyaspor maçında oynayan Becao, Zajc, Szymanski, Tadic ve Edin Dzeko’ya ilk 11’de şans vermedi. Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ve dinlendirilen Ferdi Kadıoğlu ise kadroda yer almadı. Antalyaspor maçının ilk 11’inde yer almayan Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Crespo, King, Kent ve Batshuayi bu maça ilk 11’de başladı.

Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleyi değerlendirirken, Kartal'ın ilk 11'de 7 değişiklik yapması eleştiri konusu oldu.

İŞTE SPOR YAZARLARININ NORDSJAELLAND MAÇI DEĞERLENDİRMESİ

