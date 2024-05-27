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Fenerbahçe'nin Norveçli yıldızı Joshua King takıma veda etti!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.05.2024 23:04
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Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Norveçli futbolcu Joshua King, yaptığı açıklamada Sarı-Lacivertliler'e veda etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Norveçli yıldızı Joshua King takıma veda etti!
Joshua King

Joshua King

NOR Norveç
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bitecek olan Norveçli futbolcu yaptığı paylaşımla taraftarlara veda etti.

"SİZDEN ÖZÜR DİLERİM"

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King, yaptığı açıklamada, "Sakatlıklar yüzünden istediklerimi yapamadım, sizlerden özür dilerim. Buradan Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum! Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz, çünkü gerçekten kalbimde siz taraftarların bunu herkesten çok hak ettiğinizi hissediyorum. Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye 2022 yazında transfer olan King, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 54 maçta 12 gol attı ve 7 asist yaptı.

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