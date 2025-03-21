Fenerbahçe'nin o yıldızı için yarışıyorlar! Devleri peşine taktı... Sarı-lacivertliler rakamı bile belirledi

Bu sezon Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden biri olan Sebastin Szymanski'ye talipler çıktı. Orta saha oyuncusu için dev kulüplerin ilgilendiği ortaya çıktı.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan ve Napoli, Szymanski ile ilgileniyor. Haberde, Szymanski'nin özelliklerine de değinilirken 25 yaşındaki futbolcunun hem orta saha hem de 10 numara olarak görev yapabildiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin bonservis beklentisinin en az 25 milyon euro olduğu vurgulandı. Ayrıca Szymanski için başka kulüplerin de devrede olduğu bilgisi verildi.
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