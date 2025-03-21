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Fenerbahçe'nin o yıldızı için yarışıyorlar! Devleri peşine taktı... Sarı-lacivertliler rakamı bile belirledi

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
21.03.2025 20:44
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Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'ye Serie A'dan talipler çıktı. Polonyalı yıldız için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin o yıldızı için yarışıyorlar! Devleri peşine taktı... Sarı-lacivertliler rakamı bile belirledi
Sebastian Szymanski

Sebastian Szymanski

POL Polonya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Bu sezon Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden biri olan Sebastin Szymanski'ye talipler çıktı. Orta saha oyuncusu için dev kulüplerin ilgilendiği ortaya çıktı.

MILAN VE NAPOLI YARIŞI

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İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan ve Napoli, Szymanski ile ilgileniyor. Haberde, Szymanski'nin özelliklerine de değinilirken 25 yaşındaki futbolcunun hem orta saha hem de 10 numara olarak görev yapabildiği belirtildi.

25 MİLYON EURO TALEBİ

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Fenerbahçe'nin bonservis beklentisinin en az 25 milyon euro olduğu vurgulandı. Ayrıca Szymanski için başka kulüplerin de devrede olduğu bilgisi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe Sebastian Szymanski
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