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Fenerbahçe'nin paylaşımına Galatasaray'dan Morata'lı cevap! "Utanmanızı beklemiyoruz..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.02.2025 23:33
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Gaziantep FK maçı sonrasında sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak sarı-kırmızılı camiayı hedef aldı. Galatasaray ise bu paylaşıma Morata'nın fotoğrafıyla cevap verdi.

Fenerbahçe'nin paylaşımına Galatasaray'dan Morata'lı cevap! "Utanmanızı beklemiyoruz..."

Fenerbahçe, Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Gaziantep FK maçı sonrasında sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

"UTANMANIZI BEKLEMİYORUZ"

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Hakem kararlarına tepki gösteren Fenerbahçe, Galatasaray'ın resmi X hesabını etiketleyerek, "KORKMAYIN! UTANMANIZI BEKLEMİYORUZ." yazdı.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımına sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

GALATASARAY'DAN GÖNDERMELİ CEVAP

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Fenerbahçe'nin bu paylaşımından tam 10 dakika sonra Galatasaray, Morata'nın fotoğrafını paylaşarak, "Şşş…" ifadelerini kullandığı bir gönderi yayınladı.

Galatasaray'ın bu gönderisi de kendi taraftarları tarafından beğeni topladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray Arasındaki Çekişme Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Fenerbahçe abartmış.
Fenerbahçe yerinde bir tepki vermiş.
Galatasaray haklı.
Galatasaray'ın cevabı gereksiz olmuş.

Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek Ali Koç fenerbahçe galatasaray Alvaro Morata
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