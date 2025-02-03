Fenerbahçe'nin paylaşımına Galatasaray'dan Morata'lı cevap! "Utanmanızı beklemiyoruz..."

Fenerbahçe, Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Gaziantep FK maçı sonrasında sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

"UTANMANIZI BEKLEMİYORUZ"

Hakem kararlarına tepki gösteren Fenerbahçe, Galatasaray'ın resmi X hesabını etiketleyerek, "KORKMAYIN! UTANMANIZI BEKLEMİYORUZ." yazdı.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımına sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

GALATASARAY'DAN GÖNDERMELİ CEVAP

Fenerbahçe'nin bu paylaşımından tam 10 dakika sonra Galatasaray, Morata'nın fotoğrafını paylaşarak, "Şşş…" ifadelerini kullandığı bir gönderi yayınladı.

Galatasaray'ın bu gönderisi de kendi taraftarları tarafından beğeni topladı.